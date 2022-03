WhatsApp empieza a bloquear cuentas en Android... ¿y en iOS?

Desde este jueves 31 de marzo, WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea de Meta, ha empezado a cerrar cuentas de usuarios de la versión Android.

La compañía informó a mediados de este mes que suspendería los perfiles de internautas por diferentes motivos, principalmente a los que utilizan versiones modificads de la app, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Según las FAQ de WhatsApp publicadas en su sitio web oficial, si recibiste un mensaje dentro de la aplicación en el que se indica que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que “probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp o se sospecha que recopilas información de maneras inaceptables, lo que también se conoce como extracción de datos”.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp o no dejas de extraer datos, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, aclara la página.

WhatsApp Así es la notificación de una cuenta suspendida.

En este apartado, WhatsApp habla de bloqueo permanente solo si el usuario no empieza a utilizar la versión oficial del programa.

La compañía también había informado que cerrará las cuentas que estén inactivas por más de 120 días seguidos y que evaluará a los usuarios que realizan spam de forma seguida, ya sea creando listas de difusión o grupos para poder enviar un mensaje.

También serán suspendidas las cuentas de las personas que han sido bloqueadas por varios usuarios a la vez en menos de un día también serán penalizados y eliminará aquellos perfiles que compartan fake news.

¿Y qué pasa con los usuarios de iOS?

La oleada de suspensiones de cuentas de WhatsApp en Android han generado preocupación entre todos los usuarios, incluyendo a los de iOS, que se han preguntado si podrían ser amonestados por Meta.

Pero a diferencia de Android, donde es posible encontrar y descargar apps no oficiales de WhatsApp, en iOS solo se puede bajar e instalar la versión oficial del programa, por lo que los usuarios de dispositivos Apple no pueden ser penalizados por usar aplicaciones modificadas.

En la App Store estas aplicaciones falsas no existen. Es cierto que a través de perfiles de configuración se puede acceder a apps desde fuera de la tienda de Apple, aunque las posibilidades son bajas. Para estar seguros, Applesfera recomienda abrir Ajustes, entrar en VPN, luego a gestión de dispositivos y comprobar que no haya ningún perfil extraño.

Oficialmente, Meta no se ha pronunciado sobre posibles suspensiones para usuarios de iOS, pero lo que podemos recomendar es usar la app, no enviar spam, ser respetuoso con tus contactos y la comunidad en general y no difundir fake news.