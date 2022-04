Musk presenta plan por 43 mil millones para financiar la eventual compra de acciones en Twitter

Elon Musk informó a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos que cuenta con garantías por valor de 46 mil 500 millones de dólares (42 mil 919 millones de euros) para financiar el lanzamiento de una eventual oferta pública de adquisición (OPA) sobre Twitter o negociar con la compañía una transacción en los términos planteados en la propuesta no vinculante presentada la semana pasada y respecto de la que no recibió aún respuesta.

El polifacético empresario dueño de Tesla reconoció ante el regulador del mercado estadounidense que, “dada la falta de respuesta por parte de Twitter, está estudiando si lanzar una OPA para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación a un precio de 54.20 dólares por acción”, aunque subrayó que por el momento no determinará si va a hacerlo.

De este modo, para financiar la transacción propuesta a la dirección de Twitter o una potencial OPA, Musk presentó a la SEC una serie de compromisos con entidades para financiar los 46 mil 500 millones de dólares de la potencial transacción.

En este sentido, cuenta con el compromiso de Morgan Stanley y otras entidades para aportar financiación por importe de 25 mil 500 millones de dólares (23 mil 536 millones de euros).

En concreto, las entidades participantes se comprometieron a proporcionar 12 mil 500 millones de dólares (11 mil 537 millones de euros) a través de préstamos de margen a disposición de Musk.

Asimismo, facilitarán otros 13 mil millones de dólares (11 mil 999 millones de euros) mediante una línea de crédito principal garantizada a término por importe de 6 mil 500 millones de dólares (5 mil 999 millones de euros), una línea de crédito principal garantizada renovable de 500 millones de dólares (461 millones de euros), una línea de crédito puente senior garantizada por un monto agregado de hasta tres mil millones de dólares (dos mil 769 millones de euros) y una línea de crédito puente senior no garantizada de otros tres mil millones de dólares.

De su lado, el propio Elon Musk presentó ante la SEC una carta en la que se compromete a aportar aproximadamente 21 mil millones de dólares (19 mil 383 millones de euros) para cubrir todos los montos pagaderos en relación con la transacción más los cargos y gastos relacionados.

El magnate, que posee el 9.1% de Twitter, anunció la semana pasada su disposición a lanzar una OPA sobre Twitter que valoraba a la compañía en 43 mil 394 millones de dólares (39 mil 803 millones de euros).

Archivo - El director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, durante un acto público en Berlín el 1 de diciembre de 2020. (Hannibal Hanschke/fotografía de Pool vía AP, Archivo) (Hannibal Hanschke/AP)

Elon Musk ofreció 54.20 dólares por cada acción de Twitter, lo que supone una prima del 54% con respecto al 28 de enero, cuando Musk comenzó a comprar acciones de Twitter, así como del 38% con respecto al 1 de abril, cuando reveló su posición en la compañía.

Al hacerse con todas las acciones en esta operación, Twitter sería excluida de Bolsa en caso de que el consejo de administración dé el visto bueno a la oferta y los accionistas la acepten.

“Invertí en Twitter porque creo en el potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Sin embargo, desde que hice mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá para este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa no cotizada”, aseguraba Musk en la carta remitida al consejo de administración de Twitter en la que presentó su oferta.

Musk es actualmente propietario de 73 millones de acciones de Twitter, equivalentes al 9,1% del capital social de la empresa. En caso de prosperar la transacción, el empresario, la persona más rica del mundo según la lista Forbes, deberá desembolsar 3 mil 431 millones de dólares (36 mil 168 millones de euros) por el 90.9% que todavía no controla.

