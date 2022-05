Estudio científico calcula cuánto tiempo tardaría la humanidad en establecer comunicación con una civilización extraterrestre

¿Estamos solos en el universo? Es la gran pregunta que ya pareciera tener una respuesta definida. Sin embargo, no hay científico, institución, telescopio o ser viviente dentro de la Tierra que haya podido confirmar la existencia de vida extraterrestre (al menos no nos lo han dicho).

Pero sí hay teorías basadas en cálculos y comportamientos estelares que sugieren que debería existir, por lo menos, algún planeta que permita el desarrollo de la vida tal y como la conocemos. Una de ellas es la Paradoja de Fermi que plantea desde su concepto básico una contradicción.

En primer lugar, indica que existe una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones en el algún planeta del universo observable. Pero además, plantea como un sustento de su teoría la ausencia de las mismas, ya que no existen evidencias que lo comprueben.

Según reseña Computer Hoy los cálculos de los científicos se basan en la edad de las estrellas, formas, tamaños y modelos de sistemas solares que existen en la inmensidad del universo. Entonces, con los números de estos estudios en la mano, se obtiene como resultado que deberían existir varias civilizaciones. ¿Qué nos falta para poder detectarlas y establecer una forma de comunicación?

Un reciente informe publicado en The Astrophysical Journal por los investigadores Wenjie Song y He Gao sugiere que la Tierra no es el único planeta con civilización integrada.

Los científicos plantean en su análisis que hay dos escenarios posibles: o el fenómeno de mundos avanzados es raro (en el que solo cientos de planetas tienen civilizaciones) o es común (en el que miles son igual o más avanzados que nosotros). Pero en ambos casos sostienen que falta mucho para que nos contactemos.

El asombroso centro de la Vía Láctea Foto: NASA

¿Qué será de la vida de los extraterrestres?

En el primer escenario, en el que los mundos habitables son algo común en una galaxia como la Vía Láctea, deberían haber unos 43.000 planetas con civilizaciones desarrolladas, o como los llama la ciencia: CETI (civilizaciones extraterrestres inteligentes comunicantes).

De ser de esta manera, para que nos podamos comunicar con otra civilización tendríamos que esperar unos 2000 años. De acuerdo a lo que dice el estudio, la tecnología de la humanidad para poder emitir señales captables por mundos lejanos todavía sigue siendo muy limitada y no hay muestras de avances reales en este sentido.

“Es bastante incierto qué proporción de planetas terrestres puede dar lugar a la vida, y el proceso de evolución de la vida en un CETI y que sea capaz de enviar señales detectables al espacio es altamente impredecible”, dicen los autores en su estudio.

Entonces, bajo esta misma premisa, si es el caso de que los planetas habitables con civilizaciones desarrolladas son un caso extraño, entonces solo deberían haber unos 110 en la Vía Láctea (según los cálculos del mismo estudio).

Una situación que no hace más que ampliar a unos 400.000 años el tiempo de espera para establecer una hipotética comunicación con algún extraterrestre.

De igual forma, los cálculos siguen siendo poco certeros; cuestión que deja la ventana abierta a que en un futuro, quizás, exista una manera de desarrollar mejores tecnologías o métodos de detección de planetas en nuestra galaxia.