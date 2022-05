iPad: 5 accesorios que no sabías que necesitabas para tu tableta

Los dispositivos iPad desarrollados por Apple, se ha ganado une espacio en el mercado por múltiples razones como su atractiva interfaz, la duración de su batería, su sincronización con el iPhone, y por sus prácticas funciones que la convierte en la favorita de los usuarios.

El iPad de Apple es más refinado en comparación con las tabletas que ejecutan Android, por eso es utilizado por estudiantes, maestros, empresarios, artistas y creadores de contenido profesional, así como por niños.

Si entre tu capacidad económica se encuentra la posibilidad de adquirir un equipo de estas características, pues continúa leyendo que encontrarás además accesorios con los que puedes acompañar tu iPad.

Accesorios para iPad

Funda Smart Folio

La funda Smart Folio está fabricada con una única pieza de poliuretano para proteger tu iPad por ambos lados. También lo activa cuando la abres y lo pone en reposo cuando la cierras. Puedes plegar la Smart Folio en distintas posiciones y convertirla en el soporte perfecto para leer, escribir, ver películas o hacer videollamadas FaceTime.

Precio: USD $ 59.00

iPad (Unsplash)

Teclado Smart Keyboard para iPad

El Magic Keyboard es el compañero perfecto del iPad Pro de 12,9 pulgadas. Es comodísimo para escribir e incorpora un trackpad que abre nuevas posibilidades en iPadOS, un puerto USB‑C de carga simultánea y protección por ambos lados. Además, su diseño con apoyo flotante te permite conectar el iPad Pro de forma magnética y ajustar el ángulo de la pantalla como prefieras.

Precio: USD $ 179.00

iPad (Captura)

Logitech Pebble

El mouse portátil que se adapta a tu estilo de vida y va contigo a donde tengas que ir. Con forma natural, cabe en un bolsillo o una bolsa y se adapta perfectamente a la mano. Las acciones de click y desplazamiento se realizan silenciosamente, para que trabajes a tu aire sin importunar a nadie a tu alrededor.

Precio: USD $ 25.00

Hubs USB-C y soportes

Hub USB C 7 en 1: hub USB C Byeasy con 7 puertos funcionales para satisfacer tus necesidades. Cuenta con carga PD USB-C de 60 W, salida de pantalla HDMI 4K, puertos de datos USB 3.0 x 2, lectores de tarjetas TF/SD y puerto jack de audio de 0.138 in, a través de cable USB-C integrado. Todos los puertos hub se pueden utilizar simultáneamente, lo que te permite conectar un teclado, ratón, controlador USB, disco externo a tu dispositivo. No es necesario instalar ningún controlador.

Precio: USD $ 59.99

iPad (Unsplash)

Apple Pencil

Con el Apple Pencil, la forma en que dibujas, escribes y anotas es intuitiva y precisa. Hace que pintar, dibujar, garabatos e incluso tomar notas sea mejor que nunca.

Este dispositivo se conecta magnéticamente al iPad mini (6ª generación), al iPad Pro y al iPad Air, se carga de forma inalámbrica y te permite cambiar de herramientas con un simple toque.

Precio: USD $ 99.00