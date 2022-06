Cáncer: 12 pacientes lograron una total remisión de la enfermedad en un ensayo en Estados Unidos

El fármaco experimental Dostarlimab, desarrollado por un grupo de médicos en Estados Unidos, resultó efectivo al eliminar el 100% de los tumores de cáncer rectal en 12 pacientes reclutados, informó el New York Times.

Todos los pacientes sanaron sin necesidad de radioterapia, cirugía o quimioterapia, confirmó el diario norteamericano.

El estudio lo lideró el doctor Luis Díaz Jr., médico oncólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, y se publicó en The New England Journal of Medicine. Los resultados se presentaron en el encuentro anual de la American Society of Clinical Oncology (Sociedad Americana de Oncología Médica, ASCO, por sus siglas en inglés), realizado este año en Chicago.

“Creo que esta es la primera vez que ocurre en la historia del cáncer”, señaló Díaz al New York Times. No obstante, los científicos reconocen que el estudio fue pequeño y los resultados deben ser replicados.

El enfoque de la investigación sobre los pacientes con cáncer colorrectal

Dostarlimab es un anticuerpo monoclonal que desmonta los sistemas con los que el cáncer se hace invisible a nuestro sistema inmune para que este pueda atacarlo y destruirlo.

La investigación tuvo su enfoque en un grupo de 12 pacientes con cáncer rectal que sufrían una mutación específica en sus tumores (MMRd), presente en una de cada diez personas con ese tipo de enfermedad.

De acuerdo con el resumen de su estudio, los médicos plantearon la hipótesis de que el bloqueo de puntos de control podría ser eficaz en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado y deficiente en la reparación de errores.

Los oncólogos Luis Díaz Jr. y Andrea Cercek junto con cuatro pacientes recuperados totalmente de cáncer de colon. Foto: Memorial Sloan Kettering Cancer Center

A los pacientes se les suministró Dostarlimab como agente único, un anticuerpo monoclonal anti-PD-1, cada tres semanas durante seis meses en pacientes con adenocarcinoma rectal en etapa II o III, con deficiencia en la reparación de errores de emparejamiento.

El tratamiento debía ser seguido de quimiorradioterapia estándar y cirugía.

Pero los pacientes que tuvieran una respuesta clínica completa tras finalizar la terapia con Dostarlimab continuarían sin necesidad de las intervenciones.

Estos fueron los resultados, citando la investigación de Díaz y sus compañeros:

“Un total de 12 pacientes han completado el tratamiento con Dostarlimab y han tenido al menos 6 meses de seguimiento. Los 12 pacientes (100 %; intervalo de confianza del 95 %, 74 a 100) tuvieron una respuesta clínica completa, sin evidencia de tumor en las imágenes de resonancia magnética”.

La segunda causa de muerte por cáncer

El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer. De acuerdo con la ASCO, en su más reciente revisión (febrero de 2022), se estima que 915.880 personas murieron en todo el mundo de cáncer colorrectal en 2020.

Las cifras incluyen 576.858 personas con cáncer de colon y 339.022 personas con cáncer de recto.

De acuerdo con el organismo norteamericano, cuando el cáncer colorrectal se detecta precozmente, con frecuencia puede curarse. La tasa de mortalidad de este tipo de enfermedad en 2019 fue 56% menor que la de 1970, gracias a mejoras en el tratamiento y a una mayor detección.