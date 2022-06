Review Samsung S22 Ultra, uso de tres meses: las ventajas del titán de la gama alta [FW Labs]

Lo mejor de dos mundos. Así se resume la fusión hecha por Samsung en su S22 Ultra. Nos recuerda a los ya retirados Galaxy Note, pero con la frescura de la serie S. Y es que el consumidor juvenil de la serie S creció, y Samsung ha sabido leer muy bien lo que quieren sus fanáticos.

La versatilidad del lápiz, ya sea para tareas ejecutivas, de diseño o de generación de contenido, cae como anillo al dedo a quienes tienen entre 30 y 50 años, además, tendrán ganas de invertir en un buen equipo en post de la productividad. Pero una cosa es hablar de un teléfono probándolo 2 semanas, y otra muy distinta es opinar de él teniéndolo como teléfono principal en los últimos tres meses. Este es nuestro análisis.

Shutterstock (Shutterstock)

Lo cotidiano: la batería

Siempre se habla de la batería “al final”, pero es uno de las primeras preguntas que uno se hace al comprar un smartphone. ¿Rendirá la batería lo suficiente para acompañarme todo el día? En números el equipo no se queda corto. Cuenta con 5.000 mAh, carga rápida de 45W y carga inalámbrica de 15W.

Pero la batería no depende solo de un número, sino que del desempeño del equipo y aquí se conjugan muchas cosas: procesador, qué uso le darás, si eres un usuario “ordenado” que va cerrando sus apps. De ahí que la “experiencia” entre los distintos usuarios pueda ser distinta.

Samsung

Mi perfil de usuario es el de una persona que consume muchas redes sociales, ocasionalmente juega en el celular, y no cierra las aplicaciones, sino hasta que el celular pide “ayuda” de tantas cosas que procesa. Acá no fue necesario. El equipo no colapsó. ¿Duración de la batería? Todo el día sin problema.

Si tienes el hábito de cargar el celular por las noches, el equipo soporta un uso cotidiano intenso sin problemas. Ventaja adicional: la carga inalámbrica. Tener un cargador en el escritorio, puede ser un gran aliado, para aprovechar esos “tiempos muertos” en que no usas el celular para recargar.

FayerWayer

Lo práctico: tamaño y sus ventajas/desventajas

En cuento a tamaño, nos enfrentamos a un equipo de AMOLED de 6,8 pulgadas (ya profundizaremos en su pantalla) y un peso de 227 gramos. Sus dimensiones son de 163,3 x 77,9 x 8,9 milímetros. La ventaja principal de esto, es que trabajar en él se hace más fácil.

Asistiendo a eventos de prensa, donde se me hizo necesario hacer tuits a tiempo real, la comodidad para escribir a gran velocidad fue increíble. Y eso que estábamos cubriendo el lanzamiento de otra marca de teléfonos, a la que no le gustó mucho que usáramos un Samsung, pero eso es otra historia.

SAMSUNG (SAMSUNG/Europa Press)

Si vas a trabajar documentos, escribir en redes sociales, editar un excel o escribir un mail, la gran pantalla se agradece. Ni hablar de consumir contenido multimedia (juegos, videos) es una joya, acompañada por unos parlantes que sorprenden en un smartphone: superan los 100 decibelios y el equilibrio de los altavoces es increíble.

Un teléfono, las llaves, la billetera, fin.

Adicionalmente, y heredado de los Note, el contar con el S-Pen, ahí mismo en el teléfono, a la mano, hará todo más fácil. Ya profundizaremos en las “Notas”, y es que ahora si que dejarás atrás los elementos que antes tenías. en un bolso. (Ya habíamos eliminado la cámara de fotos, la calculadora, el GameBoy, ahora adiós a la libreta con el lápiz).

Desventajas: los bolsillos de los pantalones de mujeres son muy pequeños. Triste pero cierto, cuesta llevar el smartphone en los pantalones. Si tienes las manos muy pequeñas, puede ser complejo maniobrar el teléfono con una sola mano, y más con lo resbaladizo que es.

S22

¿Solución? Dale un vistazo a la nueva serie de accesorios que lanzó Samsung (pronto haremos una nota), ya que con las carcazas especializadas y las nuevas bandas con diseño que. Se ponen en la parte trasera de éstas, se soluciona en gran parte el poder utilizar el equipo con manos pequeñas.

Lo técnico: procesador y rendimiento

Su procesador es un Exynos 2200 a 2,8GHz. Viene acompañado de una GPU de AMD. El procesador tiene el núcleo ARM Cortex X2, junto a tres núcleos ARM Cortex-A710 y otros cuatro núcleos ARM Cortex-A510 destinados a la eficiencia energética. Se nota.

Probado con Fortnite (esas partidas a medio día para despejar la mente un rato), el equipo ha andado bien. Bien, tal vez no brillante, pero bien. No lag, juego fluido. Tardó un poco en cargar al inicio, pero pudo haber sido el internet. ¿Cómo es jugar en este equipo? Cómodo. Por su ya increíble audio mencionado, por su gran pantalla.

s22

Tal vez, por su diseño curvo se hace un tanto resbaladizo. ¿Recomendación? Consigue un par de gatillos para smartphone y mejorará tu experiencia de gaming. Incluso unos guantecillos para pulgar también serían de ayuda.

La protagonista: la pantalla

Y es que la ventaja principal de un gran teléfono, es una gran pantalla. La nitidez del panel es sobresaliente en Quad HD+ y el nivel de contraste también. ¿Sus colores? Equilibrados, una colorometría que cumple bastante bien.

De hecho, se pueden configurar modos de colores (intenso o natural) para algo más “a la medida” y también podemos definir resolución entre HD+, Full HD+ y Quad HD+. Un punto no menor, y ya que veníamos hablando de gaming es la tasa de refresco.

s22

Cuenta con refresco adaptativo de 1 a 120Hz y refresco táctil de 240Hz en Modo Juego. El equipo se va a adaptando a tus necesidad: punto para Samsung.

Lo típico, pero mejorado: las cámaras

Todo el mundo le da mucho protagonismo a las cámaras. Pero seamos sinceros: en las gama alta de marcas como Samsung, Apple o en su momento, Huawei, ya nos vienen dando cámaras más que suficientes para el usuario común desde hace varios años.

Pero claro, a muchos usuarios les encanta tener el top de gama y hablar de cuantos lentes y megapíxles tiene el equipo, así que vamos. En sus traseras el Samsung Galaxy S22 Ultra cuenta con una principal: de 108 megapíxeles f/1.8 OIS, la angular: de 12 megapíxeles f/.22 120º 13mm, un teleobjetivo (zoom): 10 megapíxeles f/2.4 OIS 3X 69mm y otro teleobjetivo (zoom): 10 megapíxeles f/4.9 OIS 10X 230mm.

¿Lo notaste?: Samsung presentó el Galaxy S22 Ultra y el video de presentación tiene escenas ¡GRABADAS EN CHILE! Foto: Samsung

¿Frontal? Una de 40 megapíxeles f/2.2 25mm. Insisto hay que ir más allá de los números: aquí el software de Samsung juega un rol clave. La app de cámara de Samsung sigue siendo una de las más completas del mercado.

Por ejemplo, tenemos accesos rápidos al 0,6x, 1x, 3x y 10X y que incluso se amplían fácilmente aa aumentos digitales. QR integrado, modos inteligentes (como el noche), hacen aún más poderosa la app. El modo retrato logra darnos los planos de manera inteligente y muy bien lograda.

Don lápiz: S-Pen el protagonista

No podíamos terminar este review, pese a que no nos agrada hacerlos tan extensos, sin hablar de don lápiz. El S-Pen que vuelve a tomar su lugar en la gama alta.

Esta vez S-Pen abre su propio menú en cuanto lo sacamos del cuerpo del terminal. Y nos brinda ocho modos de uso predeterminados:

Crear notas

Ver todas las notas

Smart Select: selección de áreas de la pantalla para recortarlas o editarlas

Escritura de pantalla

Mensajes animados

Dibujos AR

Traducir

PENUP: app para hacer dibujos y colorear

Escribir notas, colorear, recortar, editar, posicionar de distintas maneras tus aplicaciones, sacar fotografías a distancias y hacer comandos con gestos (como si se tratara de una varita mágica) son solo algunas de las cosas que puedes hacer con tu S-Pen.

s22

Tip importante: si te alejas demasiado del S-Pen el teléfono te avisará. No lo volverás a perder.

Conclusiones

Si bien nos faltó ahondar en bromearía, tal vez más en fotografía, etc., queríamos enfocar este review en los aspectos más importantes del uso cotidiano del equipo en estos meses, más allá de lo que nos pueda ofrecer la información oficial de la marca, lo importante era hablar de la experiencia de uso.

En este sentido, lo más destacable del equipo es su gran batería, su gran pantalla, lo cómodo que resulta para trabajar (ya sea con documentos, reuniones online, edición de imágenes, entre otros). Volvimos al concepto de los Note de llevar la oficina en el bolsillo, pero con un estilo más fresco y la versatilidad de la serie S.

s22

¿Es el teléfono para ti? Siempre recomendamos ver “qué uso” le darás al teléfono a la hora de elegir un equipo, puede ser que encuentres un modelo más económico que se adapte a tus necesidades. Hay que tener claro que el top de gama de los S22 (S22 Ultra) esta pensado para los usuarios más exigentes.

Costando alrededor de un millón de pesos chilenos (poco menos de 900 USD), en la tienda oficial de Samsung Chile suelen haber promociones con regalos, descuentos si es que va con plan de telefonía y el sistema “Trade In” donde aceptan tu equipo anterior en parte de pago. Opciones hay.

Quienes quieran cámaras de lujo, una batería potente, un equipo grande, con un S-Pen brillante, con la capacidad de tener muchísimas apps abiertas al mismo tiempo y aún así poder tener un buen rendimiento al jugar. Quienes necesiten un equipo de alta exigencia, este es su equipo. Comprobado.