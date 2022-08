¡La modernidad!: Ahora podrás pagar con tu celular como si fuera la tarjeta de la CuentaRUT

Desde hace tiempo que el celular dejó de ser un simple objeto para hablar por teléfono o mandar mensajes, transformándose en un elemento mucho más complejo : nuestra cámara de fotos, calculadora, identificación, pasaporte sanitario e incluso, nuestra billetera .

Uno de los servicios que permite ser nuestro tarjetero virtual, es Google Wallet (antes conocido como Google Pay) un servicio de la compañía estadounidense que permite digitalizar nuestros medios de pago, para así prescindir de las tarjetas y así, reemplazarlas por nuestro celular o incluso, un reloj inteligente cada vez que queramos comprar en un comercio .

Solo bastará con que acerquemos nuestro teléfono o reloj a “la maquinita” y el pago se realizara igual que siempre, casi como por acto de magia.

Esta opción ya estaba disponible en Chile hace algunos años con algunos bancos, sin embargo, desde este jueves, podrán utilizarla los clientes de BancoEstado, entidad que añadió esta funcionalidad en algunos de sus productos.

Según recoge el sitio web Chócale, podrán registrarse en Google Wallet, todas las tarjetas de débito y crédito Visa emitidas por BancoEstado, funcionalidad que también está disponible para los usuarios de CuentaRUT Visa.

Cabe señalar que usar la tarjeta de débito y/o crédito en el celular es lo mismo que utilizar el plástico tradicional y su inscripción NO tiene costos asociados ni requiere hacer algún trámite adicional con el banco.

(Captura: Cedida por Christian Parada)

¿Qué necesito para pagar usando mi teléfono?

Tarjeta de débito o crédito Visa emitida por BancoEstado (Incluye CuentaRUT Visa)

emitida por BancoEstado Teléfono Android (no funciona en iPhone) con NFC (Puedes verificar si cuenta con esta tecnología en los ajustes de conectividad)

(no funciona en iPhone) con (Puedes verificar si cuenta con esta tecnología en los ajustes de conectividad) Aplicación “Google Wallet” - Descargar desde Play Store

¿Cómo agrego mi tarjeta a Google Wallet?

Para añadir la tarjeta a Google Wallet, deberás abrir la aplicación y pulsar en “Agregar a la Billetera” y posteriormente seleccionar la opción “Tarjeta de Pago”.

En la siguiente pantalla, debemos pulsar en “Nueva tarjeta de crédito o débito”, para posteriormente ingresar los números de tu tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad (CVV).

Posteriormente, la aplicación verificará tu identidad mediante SMS o llamada telefónica, contactándote según los datos que tengas registrados en el banco., y una vez finalizado, el dispositivo estará listo para poder pagar con cargo a tus productos del BancoEstado.

Video: Blog “Pisapapeles”

No tengo tarjeta BancoEstado ¿Puedo usar una de otro banco?

Si y no. Al cierre de esa edición, varios bancos y emisores de tarjetas en el país que son compatibles con Google Wallet, sin embargo, existen algunos otros que -de momento- no lo permiten o no lo tienen disponible en todos sus productos.

Puedes consultar los emisores y tarjetas compatibles en el sitio de soporte oficial de Google Wallet para Chile

Tampoco es mala idea consultar directamente con tu entidad si ofrecen el servicio.