Instala tu Plasma: la historia del servicio más especializado para instalar TV’s en Chile

Instalar un televisor en la pared puede parecer tarea sencilla, pero no lo es. “Hay que considerar el material de la pared, las estructura, el peso del televisor y por supuesto la calidad del soporte”, nos explica Philippe Triat, dueño de www.instalatuplasma.cl.

Con 16 años en este oficio, Triat es el instalador de televisores planos con más trayectoria en Chile. Comenzó cuando los primeros modelos de televisores de este tipo arribaron al país. “Por eso el sitio se llama Instala tu Plasma, aunque hoy en día lo que más se instala son televisores LED”, nos cuenta.

Instala Tu Plasma Hace unas semanas entrevistaron a Philippe Triat en LUN.

Un relato mientras instalamos un televisor

Philippe nos cuenta las historia de su emprendimiento, y cómo ha ido cambiando el escenario de este servicio en el país mientras realiza una instalación de un televisor Philips LED 4K Ambilight de 65″. El peso de este televisor no es menor: 24,3 kilos.

El experto de Instala Tu Plasma.cl es muy pulcro con su trabajo. Nos señala que “un televisor de estas dimensiones y peso, si o si debe ir con un soporte fijo. Hay personas que a veces me solicitan soportes tipo brazo para televisores grandes, pero rechazo el trabajo. Yo no voy a instalar algo que no corresponde, algo que no les va a durar”.

La estética de la instalación también es muy importante para el experto. Midiendo en cada paso “el nivel” para que el televisor esté correctamente alineado, Philippe nos preguntó también que altura requeríamos para el televisor y nos dio sus propias recomendaciones. “A esta altura va a quedar alineado con el mueble que tienes al lado”, nos recomendó.

La estética: cubriendo los cables

Siempre Philipe recubre los cables del televisor con canaletas, para que estos “no se vean desordenados”. Sin embargo, si uno desea dejar descubiertos los cables, se lo puede pedir. “Yo no los dejo descubiertos, porque considero que el trabajo se ve más ordenado, de mejor calidad y más limpio cuando los cables quedan ocultos”, nos señaló.

Y sobre la limpieza, un dato no menor: Philippe se preocupó de poner un recipiente (pala) al hacer la perforación en la pared. Le consultamos por qué: “siempre me gusta dejar el espacio de trabajo limpio y ordenado. Sin polvillo, sin suciedad”, explica.

¿Por qué pedimos dejar los cables al aire?

El primer televisor que Philippe trabajó para nosotros, el mencionado Philips, es el que utilizamos para reviews, retro reviews, y otros, y solemos cambiar mucho el tipo de cables (por las consolas), así que pedimos dejarlos al descubierto para que sean más fáciles de cambiar. Sin embargo, e igualmente preocupado por la estética, Philippe los dejó amarrados y se ven rectos y alineados.

En un segundo televisor instalado, Philippe si utilizó las canaletas (en este caso de color blanco) y también se ve muy bien. ¿Se pueden colgar todo tipo de televisores? Sí, pero el especialista nos señala que hay modelos más complicados que otros.

“Pesa como un tanque”

“Uno de los más difíciles es The Terrace, el televisor que Samsung propone para instalar al aire libre. Es muy pesado, y sinceramente por su peso y su precio no lo recomiendo”. Hay que recordar que este televisor pesa más de 39 kilos y Triat lo describe como “un tanque”.

En este caso el especialista señala que sale mucho más a cuenta ocupar otro LED más económico, y cambiarlo cuando se eche a perder. “He instalado muchos televisores en terrazas o quinchos, y sinceramente no se echan a perder aunque estén afuera”, nos comenta.

Son parte de las cosas e historias que Philippe ha ido observando con este oficio en 16 años. El especialista dice que a algunas personas sus precios pueden parecer algo elevados, pero “me preocupo que sea una instalación de calidad y me hago responsable de aquello”.

Triat acusa que en el último tiempo se han instalado muchos otros servicios de instalación de televisores “pero que no se preocupan que los sistemas de fijación que utilizan sean de calidad”. “Yo siempre estoy al tanto de mis proveedores”, nos comenta.

“Hay que saber que tarugo utilizar, hacer la perforación de manera correcta según el muro, utilizar un soporte adecuado según las dimensiones del televisor y más. No es simplemente llegar y colgar”, nos explica.

Tecnología: un desafío para los adultos mayores

Triat además tiene una gran paciencia y mucho cariño por sus clientes. Nos cuenta que cuando le ha tocado atender a personas de tercera edad, se preocupa de detalles extra como instalarles también sus sistemas de audio al televisor, instalarle aplicaciones como Netflix y enseñarles a usar bien sus equipos.

“Me ha tocado mucho cliente adulto mayor que cambia su televisor para actualizarse, pero que no tiene quien les enseñe a usarlos bien”. La trayectoria lo ha llevado a instalar televisores en todo Santiago, desde los barrios más acomodados a los más humildes. “La atención siempre es la misma, yo quiero que mis clientes sepan que se está haciendo un trabajo de calidad y que sus televisores están seguros”. Y es que un televisor no es una inversión menor. Algo muy importante, si consideramos que Chile es además un país sísmico.

Los precios del servicio: ¿Cómo contactarlo?

Los precios de InstalaTuPlasma.cl están muy claros en su sitio web. La instalación con soporte fijo de un televisor de hasta 55″ tiene un precio de 60.000 pesos chilenos, mientras que de 56″ a 65″ sale 80.000 pesos chilenos.

Para los televisores que miden de 66″ a 75″ el valor es d 100.000 pesos chilenos y también cuenta con soluciones de vidrio templado para poner equipos de video como cajas de streaming o TV Cable. Puedes conocer más sobre los servicios especializados de instalación de televisores ofrecidos por Philippe Triat en www.instalatuplasma.cl, donde también podrás contactarlo vía WhatsApp.