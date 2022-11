¿Quieres tener tu retrato hecho por Inteligencia Artificial? Estos son los pasos que debes seguir

Con la Inteligencia Artificial, el arte llega a un nuevo nivel. Aunque muchos consideran que no es arte, puesto que no ha sido realizado por un ser humano, pero el resultado no deja de ser extraordinario. Es el turno de ver como con la IA se puede hacer tu retrato.

La clave está en entrenar la tecnología con varias de nuestras imágenes. Recordemos que la Inteligencia Artificial es el intento por recrear la inteligencia humana en máquinas y computadoras. Se basa en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo: una vez que la computadora tenga su entrenamiento, podrá tomar decisiones por sí sola.

En el caso de los retratos, la IA se entrenará con nuestras fotografías, y a partir de ellas creará algunas nuevas.

Las herramientas para la elaboración de tu retrato

Carlos Santana es un divulgador de Inteligencia Artificial en YouTube que creó un tutorial sobre cómo lograr los mejores resultados usando el programa Stable Diffusion y la herramienta DreamBooth, según cita Nobbot.

Stable Diffusion trabaja con herramientas abiertas de Inteligencia Artificial, proporcionando la base para “despertar el potencial de la humanidad”, como explica en su página web.

Probando el tutorial de @DotCSV sobre #StableDiffusion 🎨✨ aprovechando el día festivo… ¡¡ya había muchas ganas!!



La IA generativa ha llegado para quedarse 🚀 pic.twitter.com/ASmleuoDcN — Nerea Luis 👩🏻‍💻✨ (@sailormerqury) November 1, 2022

“Todos los miembros del equipo viven nuestros valores y todos los que sobresalen en Stability AI los muestran”, indica. “Son cómo nos medimos a nosotros mismos y nuestro trabajo”.

Agrega el equipo de Stable Diffusion: “Nuestras vibrantes comunidades están formadas por expertos, líderes y socios de todo el mundo. Están desarrollando modelos abiertos de Inteligencia Artificial de vanguardia para imagen, lenguaje, audio, video, 3D y biología”.

Así la Inteligencia Artificial puede generar tu retrato (tutorial)

Para hacer nuestro retrato en Stable Diffusion, lo primero es cargar el Data Set. Este es un álbum de fotos con un mínimo de 15 o 20 imágenes de lo que queremos que la IA aprenda a representar, en este caso nuestro rostro.

Las imágenes se procesan con un editor para que cuenten con una proporción de 512 x 512 píxeles.

Luego de cargar las imágenes, utilizando Google Colab y Stable Diffusion, se van descargando varias herramientas. Finalmente, la Inteligencia Artificial va aprendiendo cómo es tu rostro, generando resultados maravillosos.

Te dejamos el tutorial de 20 minutos de Carlos Santana sobre cómo la Inteligencia Artificial puede generar tu retrato.