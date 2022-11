La realidad virtual a otro nivel: revisa estos 11 nuevos juegos para PlayStation VR2

Ya conocemos los detalles sobre el set de PlayStation VR2 que llegará a principios del próximo año. La expectativa es alta: se espera un salto generacional. Hoy ampliamos el catálogo de títulos que acompañarán a este dispositivo para los gamers y fanáticos que deseen mejorar su experiencia de juego. Esta es la lista que nos hicieron llegar nuestros amigos de Playstation:

1.- The Dark Pictures: Switchback VR

No parpadees: sumérgete en este frenético juego de disparos, acción y terror en el que cada movimiento que hagas y cada objeto que veas pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Disfruta de la emoción del juego de disparos y acción en VR más terrorífico, mejorado con las innovadoras funciones de PlayStation VR2, que se desarrolla en el mundo siniestro de The Dark Pictures Anthology.

Switchback VR llevará a los jugadores por un viaje multisensorial en el que tendrás que sobrevivir a un barco fantasma de pesadilla y sus apariciones deformes, enfrentarte a horrendas encarnaciones demoníacas de ‘brujas’ perseguidas en la Nueva Inglaterra del siglo XVII y, a continuación, luchar por tu vida contra vampiros sobrenaturales atrapados más allá del desierto. Por último, deberás escapar del terrorífico World’s Fair Hotel con un sádico y sangriento asesino en serie pisándote los talones, y descubrir cómo la historia conecta estos mundos en una montaña rusas siniestra del infierno.

Vive cada golpe, salto, giro y caída mientras tu vagón recorre los rieles: la respuesta háptica hará que la montaña rusa cobre vida. Gracias a los gatillos adaptativos, cada arma ofrece una sensación única al destruir a los horrendos enemigos que surgen de las sombras.

Evita vigas que caerán sobre ti, autobuses volcados y brujas colgantes. La vibración del casco se encargará de que lo sientas todo. Con el seguimiento de ojos del casco PS VR2, hemos creado enemigos que solo se mueven cuando parpadeas, y escucharás los susurros de demonios en tu oído gracias al audio 3D de la PS5. Será tu propia pesadilla personal en la que cada vía tiene varias rutas de pesadilla. Ninguna experiencia será igual a la anterior, pero te aseguramos que todas ellas pondrán a prueba tus reacciones en este terrorífico título de terror en VR.

2.- Crossfire: Sierra Squad

¡Saludos, mercenarios! ¡En Smilegate estamos encantados de anunciar que estamos trabajando en un nuevo juego de realidad virtual llamado Crossfire: Sierra Squad! El juego de disparos en primera persona incorpora funciones innovadoras que ofrece PS VR2 y está previsto que se lance en PS VR2 en 2023.

¡Pronto podrás sumergirte en el mundo de Crossfire en realidad virtual completa, llevando la lucha a dimensiones nunca antes vistas! Un juego de disparos centrado en la batalla, Crossfire: Sierra Squad te hará luchar contra una fuerza enemiga aparentemente interminable con una alta inteligencia de IA. Es un FPS rápido y fácil de aprender. No podemos esperar para mostrarte en lo que estamos trabajando.

Juega como el líder de un equipo de élite en medio de una guerra por un arma bioquímica secreta que se ha descubierto recientemente. ¿Quién es responsable de esta arma y por qué motivo? Prepárate para una feroz resistencia de todos lados mientras luchas contra una variedad de enemigos astutos y una búsqueda incesante de la verdad.

Cuando te sumerjas en la acción, experimentarás todos los personajes, mapas y movimientos de alta calidad a los que los fans de Crossfire se han acostumbrado, ahora en realidad virtual. La feroz acción paramilitar entre las facciones rivales Black List y Global Risk en una variedad de escenas de batalla en interiores y exteriores con más de 60 misiones de campaña te mantendrá fascinado. Nuestro objetivo es hacerte sentir verdaderamente el impacto de este shooter arcade.

Las armas que encontrarás y usarás en Crossfire: Sierra Squad también son tan variadas como cabría esperar. 39 tipos de armas que incluyen pistolas, rifles, granadas arrojadizas y lanzables hacia atrás y rifles de francotirador con una mecánica de alcance revolucionaria que te brindan muchas opciones para eliminar 17 tipos de enemigos. También te enfrentarás a artillería pesada como helicópteros en un espacio de realidad virtual de 360°, así que asegúrate de mantener la cabeza en un giro.

Y los enemigos a los que te enfrentarás no son solo NPC sin inteligencia. Tienen una IA aguda, por lo que eliminarlos no será fácil. ¡Pero si necesitas ayuda, recluta a un amigo (o dos, o tres) y salta al juego cooperativo a gran escala! Coordinar ataques con compañeros de equipo es realmente divertido, especialmente cuando aprendes a comunicarte a través de señales manuales reales a través de la detección del toque de los dedos en el juego. Y las peleas de jefes se vuelven súper intensas.

3.- The Light Brigade

Las mentes de Funktronic Labs nos ofrecen una nueva experiencia de calabozos para un jugador repleta de tiroteos inmersivos y un misterio apasionante.

El mundo yace en ruinas y, cada día que pasa, la luz es más tenue. Solo tú puedes ofrecer al mundo un atisbo de esperanza. Eres la última línea de defensa contra la oscuridad, por lo que deberás alistarte en el ejército de la Light Brigade y viajar hasta el mundo hundido tantas veces como sea necesario. Creados a partir de pedacitos de recuerdos, estos escenarios de combate generados de manera procedimental están repletos de enemigos que acechan en cada esquina. Tendrás que recorrer estratégicamente bosques densos, montañas heladas y cementerios olvidados con un fiable rifle y magia de luz para mantener a las sombras a raya.

Esta experiencia atmosférica está mejorada aún más con una mecánica de juego basada en física realista, lo que crea tiroteos intensos y frenéticos. Asciende de rango en la Light Brigade mediante combates de lo más duros, y desbloquea armas nuevas y hechizos únicos.

Salva a tus compañeros de armas desde el mundo hundido para mejorar tu cuartel del templo, y así desbloquear nuevas tiendas y clases. Descubre el misterio de la caída del mundo y evita su destrucción antes de que sea demasiado tarde. The Light Brigade será un título de compra cruzada para PlayStation VR2 y PlayStation VR.

4.- Cities VR – Enhanced Edition

Cities: VR – Enhanced Edition para Playstation VR2. Cities: VR es una adaptación en VR del juego de construcción de ciudades más famoso, Cities: Skylines, en el que puedes crear y gestionar la ciudad de tus sueños. Desde pueblos diminutos hasta enormes metrópolis, podrás diseñar la red de carreteras, gestionar las finanzas de la ciudad y proporcionar a tus ciudadanos los servicios que necesitan mientras compras terreno y amplías tu urbe. No te preocupes: nos aseguraremos de ayudarte en todo momento.

Gracias a la potencia de la PS5, el juego ofrece un gran detalle, lo que te permitirá ver cómo tu ciudad cobra vida, ya sea desde las bulliciosas calles o a vista de pájaro, en una experiencia de lo más fluida. Con ayuda del control PlayStation VR2 Sense, la sensación de construir tu propia ciudad nunca ha sido tan precisa.

Empezarás con una gran zona vacía, así que deberás atraer a algunos ciudadanos. Construye carreteras y conéctalas a la carretera principal para que puedan venir y salir. Proporciónales los servicios básicos, como electricidad y agua. Asegúrate de que tengan lugares para trabajar y gastar el dinero de su sueldo. Estos son los humildes inicios de tu ciudad. Con el tiempo, crecerá y se extenderá a medida que más ciudadanos se muden a ella y generen más necesidades que tendrás que satisfacer.

5.- Cosmonious High

De los creadores de los populares y galardonados títulos Job Simulator y Vacation Simulator, llega una creación muy original: el cómicamente catastrófico Cosmonious High.

En esta aventura extraterrestre para un jugador, los jugadores se pondrán en la piel de un Prismi, una extraña especie alienígena que puede adaptarse a cualquier situación. Después de estrellarse en la escuela, los usuarios descubrirán que está repleta de personajes encantadores, pero también de misteriosos problemas. Los jugadores irán desbloqueando poderes que les ayudarán a devolver a Cosmonious High a su gloria anterior.

Cosmonious High ofrece las mejores funciones de PlayStation VR2 para ofrecerte la experiencia más inmersiva hasta la fecha.

● Los jugadores se sumergirán en el vívido mundo de Cosmonious High con una resolución de 4K a 90 fps.

● Las escenas cobran vida con sombras en tiempo real para crear el universo más realista.

● Los jugadores experimentarán la realidad virtual como nunca antes con los controles PS VR2 Sense y la retroalimentación del casco, que permite recibir sensaciones en las manos y la cabeza: sentirás el viento, el agua e incluso las bolas de pintura mientras interactúas con tu entorno.

● Gracias al audio 3D, los jugadores percibirán los sonidos vibrantes de Cosmonious High a tu alrededor.

● Explora el mayor espacio que Owlchemy Labs ha creado jamás con una carga casi instantánea, sin pantallas de carga.

● Al usar el software de seguimiento de ojos del casco, los ojos de los jugadores se mueven y parpadean en los espejos o al hacerse una foto: ¡no parpadees!

6.- Hello Neighbor: Search and Rescue

¡Hola, hola, vecinos!

Tenemos que reconocértelos, eres bastante hábil cuando se trata de burlar al vecino y escapar de sus garras, tenemos que reconocértelo. Pero, ¿qué tan bueno eres en un entorno más… digamos… realista? Bueno, ¡es hora de averiguarlo!

Junto con Steel Wool Studios, te traemos la experiencia Hello Neighbor más inmersiva hasta el momento utilizando la realidad virtual en el nuevo Hello Neighbor: Search and Rescue, ¡llegando a PlayStation VR2 y VR!

La espeluznante casa de Mr. Peterson adquiere un nuevo nivel de inmersión en la realidad virtual, y no hay nada tan aterrador como ver esa sombra familiar sobre ti justo antes de que todo se vuelva negro.

En Hello Neighbor: Search and Rescue, regresarás a esa casa y asumirás el papel de seis pequeños héroes del vecindario mientras enfrentan sus miedos para liberar a su amigo que está cautivo en una extraña prisión en el sótano.

Tendrás que aprender y dominar cada una de sus habilidades únicas para resuelve acertijos, descubre misterios y logra salir de la casa del vecino de una sola pieza, todo mientras tratas de no ser atrapado por el espeluznante vecino. ¡Solo pensar en ello hace que nuestros latidos se aceleren!

Hagas lo que hagas, evita theNeighbor a toda costa. Sin embargo, es posible que no sea el único adversario con el que te encuentres mientras intentas liberar a tu amigo y hacer tu gran escape.

7.- Jurassic World Aftermath Collection

Trabajar con dinosaurios ha sido un sueño hecho realidad para el equipo de Coatsink. Jurassic World Aftermath es un proyecto muy personal para muchos de nosotros y nos complace publicarlo para PlayStation VR 2.

Se trata de una versión mejorada de una aventura de supervivencia, uniendo ambas partes en una colección. La historia se sitúa entre Jurassic World y Jurassic World: Fallen Kingdom: los jugadores se estrellarán en la famosa Isla Nublar y quedarán atrapados en una instalaciones de investigación abandonadas.

Con la narración completa de Laura Bailey y Jeff Goldblum repitiendo su papel del Dr. Ian Malcolm, tu misión será recuperar información valiosa y escapar mientras sorteas un amplio abanico de dinosaurios feroces y familiares.

El juego tiene un mejor aspecto que nunca, con 4K a 90 fps. Hemos agregado iluminación volumétrica, lo que supone literalmente la diferencia entre el día y la noche, en la experiencia de PS VR2. Hay mejores efectos de posprocesamiento y menores tiempos de carga, e incluso aprovechamos la respuesta del casco y el audio 3D de PS VR2.

No obstante, una de las experiencias favoritas del equipo fue acercarse a los dinosaurios con el casco, poder caminar entre ellos y obtener una sensación real de su tamaño. Esto nos inspiró a crear una función completamente nueva para este lanzamiento: el visor de dinosaurios, un museo viviente que puedes recorrer para acercarte de verdad a las criaturas. Se trata de la forma perfecta de saludar a un Tiranosaurio Rex sin tener miedo de acabar en sus fauces.

8.- Pistol Whip VR

Pistol Whip es un galardonado juego de acción rítmica física en el que se unen apasionantes tiroteos y canciones dinámicas para crear un entorno onírico en el que los jugadores deberán abrirse camino disparando, agachándose y sorteando obstáculos para llegar a ser el héroe de acción definitivo.

Una versión mejorada del juego que contará con mayor profundidad y dimensión en la acción frenética con la vibración del casco y el control, sensor de detección de dedo y una velocidad de carga muy superior.

Equipado con hápticas exclusivas de los nuevos controles, Pistol Whip llega a la nueva generación de videojuegos: cada arma tiene su propia sensación al disparar recargar, y los gatillos adaptativos dan un toque único al proporcionar diferentes niveles de resistencia cuando el cargador está lleno o vacío.

‘La nueva háptica te permite volver a experimentar Pistol Whip como nunca antes’, explica Lucas Sitanski, diseñador de Cloudhead Games. ‘Podrás sentir las balas rozándote la cabeza, los clics al recargar el arma y muchas más vibraciones realistas al disparar’.

El audio 3D integrado hace que las emblemáticas escenas de Pistol Whip, inspiradas en el cine, cobren vida gracias al posicionamiento dinámico. Esto significa que el casco hace un seguimiento de dónde se encuentran los efectos de sonido en relación con el jugador, y ajustan el volumen automáticamente.

Posiblemente la característica más interesante para los jugadores veteranos es la optimización para la unidad de estado sólido (SSD). Esta mejora aumenta la velocidad operativa y reduce considerablemente las pantallas de carga y las transiciones entre escenas.

Gracias a las funciones avanzadas del casco y el control, los jugadores disfrutarán de una experiencia de VR nueva y apasionante con Pistol Whip para PS VR2 de Sony. La versión de PlayStation VR2 será una actualización gratuita para los propietarios de la versión original de PS VR.

9.- Zenith: The Last City

Zenith: The Last City va a llegar a PlayStation VR2. Su equipo señala que “Hemos agregado cientos de horas de contenido nuevo, realizado enormes actualizaciones de los gráficos y aprovechado las características de PS VR2 para ofrecerte una experiencia verdaderamente nueva del fantástico mundo abierto de Zenith”.

Novedades:

● Nueva experiencia de juego: historia nueva y épica repleta de giros y sorpresas, con un flamante elenco de personajes memorables. Es el momento perfecto de unirte si aún no has probado Zenith.

● Nuevos sistemas y mecánica de juego intensa: captura criaturas e invócalas como mascotas, combate contra un nuevo y malvado jefe final y mucho más.

● Enormes actualizaciones gráficas: texturas más nítidas y modelos de mayor definición, césped vívido, sombras e iluminación realistas, y mucho más.

Inmersión de nueva generación:

● Experimenta una flamante dimensión de interacción con los gatillos adaptativos. Siente la energía en tus manos al encender las espadas o la resistencia de los gatillos al disparar las armas de fuego.

● Siente el impacto del arma de un enemigo, la velocidad de un salto o el pulso lento cuando el nivel de salud es peligrosamente bajo gracias a la respuesta del casco.

● Altas velocidades de carga que reducen los tiempos de espera entre 2 y 5 de media en comparación con cualquier otra plataforma. Sumérgete en Zenith rápidamente y desplázate entre puntos de teletransporte con facilidad.

10.- After The Fall

After the Fall, un intenso juego de disparos cooperativo que se desarrolla en una versión posapocalíptica de Los Ángeles, llegará a PS VR2 en 2023.

Forma un equipo con otros tres jugadores después de salir de un campamento de supervivientes compartido con hasta 32 usuarios simultáneamente. O, si lo prefieres, dirígete a la ciudad en solitario y enfréntate a las hordas de mutantes o a los gigantescos jefes sin ayuda. También es una opción. Estamos aprovechando las nuevas funciones de PS VR2, agregando un nuevo nivel de inmersión a los tiroteos característicos de After the Fall mediante los controles PS VR2 Sense. Ahora sentirás cada tobogán por el que te lances y cada cargador que dispares completamente por las manos gracias a la respuesta háptica del casco; además, cada pistola simula su homóloga del mundo real, incluyendo la resistencia del gatillo mediante el uso dinámico de los gatillos adaptativos.

El mundo de After the Fall también ofrece una mayor sensación de estar más presente que nunca. Siente las vibraciones en tu entorno cuando el Smasher se lanza hacia ti, así como los impactos de los Snowbreed cuando te atacan, mediante la vibración del casco. Se trata de uno de los mundos en VR visualmente más atractivos que hemos creado, todo ello potenciado por la imagen 4K HDR. Analiza los alrededores para detectar amenazas en un amplio campo de visión de 110°, y no parpadees.

Mientras tanto, seguimos ofreciendo juego multijugador completamente interplataforma en PS VR2, lo que permite a los jugadores unirse en una partida, independientemente de la plataforma. Gracias a las actualizaciones de nuestro sistema de emparejamiento, conectart con tus amigos es más fácil que nunca.

Y eso no es todo lo que te espera en PS VR2. Desde el lanzamiento inicial en diciembre de 2021, nuestro equipo ha seguido ampliando el mundo de After the Fall, y ahora cuenta con más del doble de contenido. Seguramente te gustará saber que todos el contenido cooperativo y sangriendo se incluirá de forma gratuita para todos los que adquieran el juego en PS VR2. Para los jugadores que ya tienen el juego en la versión original de PS VR, ¡habrá una actualización gratuita a la versión de PlayStation VR2!

11.- Tentacular

Tentacular, wl encantador juego de realidad virtual sobre una bestia con tentáculos gigantesca pero de buen corazón que intenta descubrir su lugar en el mundo, ¡se abrirá paso hasta tu corazón para PS VR2!

Para aquellos de ustedes que aún no han experimentado el mundo acuático de Tentacular en VR, ¡les espera un verdadero placer para los sentidos! Tentacular te sumerge en el casco oceánico de un molusco gigante de modales suaves, criado entre humanos en la bulliciosa y excéntrica isla de La Kalma.

Es una aventura basada en la física repleta de jugabilidad de realidad virtual inmersiva e inventiva, una historia conmovedora y montones de humor. ¡Resuelve acertijos usando herramientas divertidas para construir artilugios extraños y estructuras espectaculares, o causar estragos con tu enorme masa!

¡Pero eso no es todo! Hemos trabajado arduamente para implementar una cantidad enorme de funciones nuevas, especialmente para PS VR2. Así que echemos un vistazo a lo que hay en la tienda…

En primer lugar, Eye Tracking te permite interactuar con los habitantes de La Kalma simplemente mirándolos. Sí, tu enorme cuerpo con tentáculos finalmente captará la atención de la gente con nada más que, bueno, ¡una mirada! Elegir si aceptas una tarea de uno de los habitantes de la ciudad es tan simple como mirar la opción SÍ o NO… pero si eso falla, ¡siempre puedes elegir golpear a todos en la cabeza con tus tentáculos gigantes!

PS VR2 también nos ofreció la oportunidad de agregar hápticos mejorados basados en audio. Esta nueva característica agrega una capa adicional de fidelidad y retroalimentación táctil que aumenta aún más la sensación de estar realmente en la brisa del océano, dejando que tus tentáculos vuelen libres. Además, los disparadores adaptables te permiten sentir el peso de los objetos que levantas, incluidos cada estiramiento y tensión a medida que sujetas todo, desde barcos hasta contenedores de envío (o incluso ovnis).

Además de sentir el peso del mundo que te rodea, también sentirás sus efectos a través de la vibración de los auriculares. Ya sea agitando tus apéndices en el aire (como si no te importara) al son del bajo de un DJ en la azotea, o el impacto de una oleada de energía fuera de este mundo que pulsa a través de tu cuerpo, tus sentidos explotarán con excitación.