KIA SPORTAGE HÍBRIDO Y KIA TELLURIDE ENTRE LOS MEJORES AUTOS PARA COMPRAR DE THE CAR CONNECTION

Estados Unidos, enero de 2023. Los editores de The Car Connection (TCC), una subsidiaria de Internet Brands Automotive, han elegido dos vehículos Kia entre sus premios Best Car To Buy 2023. Como el primer gran galardón de la marca Kia en el nuevo año, el Kia Sportage Hybrid SUV 2023 ha sido nombrado ‘Best Economy Car To Buy 2023′ y el Kia Telluride 2023 ha sido nombrado ‘Best Family Car To Buy 2023′. Este año marca la tercera vez consecutiva que el popular Telluride ha ganado elogios de TCC como el Mejor Auto Familiar para Comprar (2022 y 2021). Y antes de esas victorias, el cuadriforme, grande y audaz SUV obtuvo la designación general de ‘Best Car To Buy 2020′.

KIA TELLURIDE 2023 Sportage HEV

“Tener dos vehículos reconocidos este año por el personal editorial de The Car Connection es un logro sobresaliente que destaca nuestra sólida y galardonada línea de SUV”, dijo Steven Center, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kia América. “La victoria de Telluride valida nuestra experiencia en el diseño de vehículos elegantes, cómodos y ricos en funciones, mientras que el Sportage Hybrid promueve nuestras historias de valor y eficiencia. Estamos orgullosos de que cada uno haya causado una impresión tan positiva tanto en los clientes como en los observadores de la industria”.

KIA SPORTAGE HÍBRID 2023 Telluride

Según TCC, Best Car To Buy 2023 se enfoca en el vehículo cotidiano que mejor equilibra el valor, la eficiencia de combustible, las clasificaciones de seguridad, el espacio interior, la calidad, el diseño y la dinámica de conducción. Los editores eligen a los ganadores después de un año de pruebas de manejo de más de 100 vehículos nuevos 2023 con un precio inferior a USD 50.000.

“El Kia Sportage Hybrid 2023 presenta un caso convincente de valor, con una amplia lista de características estándar, excelentes puntajes en las pruebas de choque y, especialmente, con una clasificación de economía de combustible estimada por la EPA de 43 mpg (18,3 km/l) combinados para la versión FWD y 38 mpg (16,2 km/l) combinados para la versión AWD “, dijo Martin Padgett, director editorial de Internet Brands Automotive. “El Kia Telluride 2023 aún establece el punto de referencia para los SUV crossover de tres filas. Es un gran vehículo familiar, uno con mucho espacio para personas y carga, excelentes calificaciones de seguridad y una lista de equipos estándar que incluye una de las garantías líderes de la industria”.

El Kia Sportage Hybrid 2023 allana un nuevo camino para los esfuerzos de electrificación de Kia. Al mismo tiempo, llega el renovado Kia Telluride 2023 con mejoras de diseño por dentro y por fuera, actualizaciones en tecnología de conveniencia y dos nuevos acabados: el elegante X-Line y el resistente X-Pro.