La orina de un insecto será la inspiración de los relojes inteligentes

La tecnología no deja de sorprender a la humanidad cuando se trata de actualización en sus sistemas. En esta época, los relojes inteligentes se han apoderado del comercio digital, convirtiéndose en uno de los artefactos más comunes y preferido por las personas.

Para continuar con la transformación y avance, en los últimos meses un investigador especializado en ingeniería biomolecular estudia de cerca la forma en que un insecto orina para trasladar ese método a los dispositivos tecnológicos para beneficiar la resistencia al agua.

El homalodisca vitripennis es el insecto por el cual se inspirarían a fabricar los relojes inteligentes. Foto: Adobe Stock

Homalodisca vitripennis

La revista Nature publicó un artículo en el que asegura que Saad Bhamla, profesor en la Universidad Georgia Tech, indicó que la inspiración por el insecto se generó cuando se encontraba en su jardín y comenzó a observar cómo orina el homalodisca vitripennis, un insecto nativo del norte de México y que se introdujo en California, Estados Unidos.

“Cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que estaba haciendo algo interesante”, indicó el especialista a The Verge cuando captó al insecto y lo grabó varias veces en cámara lenta para detalle los movimientos.

Estos insectos con un tamaño aproximado de 12 milímetros de largo con alas transparentes con venas rojizas expuestas, expulsan en su orina gotas redondas que arroja a grandísima velocidad. Los especialistas observaron que el bicho tiene un orificio anal que realiza una suerte de parpadeo, clave para la forma única en que orina. De acuerdo a Bhamla, la superpropulsión permite que un objeto elástico vuele a velocidades más rápidas que la cosa que lo lanza. Además, la sincronización entre el objeto blando y su catapulta le da al objeto un impulso de energía.

Con respecto a la fabricación de smartwaches, el experto concluyó que la forma en que orina el insecto ayudaría a mejorar los sistemas de expulsión de agua, una función que por ejemplo ya tienen los Apple Watch, pero que podría optimizarse y además emplearse para mejorar la autonomía de las baterías.