¿Podríamos vivir como en The Last of Us? Científicos reviven peligrosos virus “zombie”

Guerra Mundial Z, Soy Leyenda y más recientemente The Last Of Us parece que no enviaron el mensaje correcto. Una pandemia que sigue generando estragos en el planeta tampoco ha servido como alarma. Hay científicos que están hilando muy fino entre la investigación para conocer y prevenir, o provocar un caos mundial como el que ocurrió en las producciones mencionadas.

Un equipo de expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aix-Marseille en Marsella, Francia inició una investigación focalizada en el permafrost. Debido a que esta región ártica se calienta cuatro veces más rápido que el resto del planeta, están resurgiendo organismos que se encuentran debajo de la capa de hielo en el subsuelo.

Entonces, este equipo científico liderado por el profesor Jean-Michel Claverie aisló y analizó muestras de varias cepas de virus que se tomaron de siete lugares distintos de Siberia. Demostraron que cada uno era capaz de infectar células de ameba cultivadas.

De acuerdo con un informe que publica CNN hay cinco nuevas familias de virus (¿Bienvenidas?). La más antigua tiene data de unos 48.500 años y la más joven 27.000 años. Los expertos están sorprendidos porque las cepas siguen teniendo la capacidad de seguir infectando tanto tiempo después.

Entonces, emiten alertas hacia la preservación del medioambiente y evitar las acciones que generan el calentamiento global. El hecho de que se esté congelando el permafrost genera nuevos peligros para la humanidad.

El profesor Claverie es un cazador de virus zombies. Los llama de esta manera por dos características: en primer lugar, son cepas que tiene miles de años en el planeta y en segundo lugar, los vuelve infecciosos al insertarlos en células cultivadas.

¿Es eso peligroso? Claro que sí. Pero en líneas generales el científico lo hace con organismos unicelulares y no en animales o humanos. La idea es estar en conocimiento de todo lo que nos rodea y las futuras consecuencias que podría traer el descongelamiento del permafrost.

“Vemos estos virus que infectan amebas como sustitutos de todos los demás posibles virus que podrían estar en el permafrost. Vemos las huellas de muchos, muchos, muchos otros virus. Así que sabemos que están allí. No sabemos con certeza si todavía están vivos. Pero nuestro razonamiento es que si los virus que atacan las amebas todavía están vivos, no hay razón por la que los otros virus no sigan vivos y sean capaces de infectar a sus propios anfitriones”, dijo el científico en una entrevista con CNN.

Diferentes virus que han atacado a la raza humana y algunos animales en nuestra historia han sido atribuidos al deshielo en el permafrost. El más reciente, un brote de Antrax en el 2016 que afectó a decenas de personas y aproximadamente 2.000 renos en una zona de Siberia que se vio afectada por inusuales niveles altos de temperatura.

Ciertamente el trabajo del profesor Jean-Michel Claverie y su equipo es la prevención. Pero ya hemos visto como la ciencia ficción nos enseña que de esta manera es que salen mal las cosas.