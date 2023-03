Nintendo anuncia edición especial de Switch Oled de “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

Nintendo ha confirmado una nueva versión de la Nintendo Switch - Modelo OLED. Se trata de un sistema “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition”, con un diseño especial del juego.

Según confirmaron desde la gran N, esta versión se lanzará el 28 de abril. Disponible a un precio minorista sugerido de $ 359.99 USD, esta elegante nueva edición tiene un diseño que incluye los símbolos hylianos.

Más anuncios: accesorios y el primer Gameplay

Junto a la consola, se anunciaron dos accesorios: un Nintendo Switch Pro Controller y un estuche portátil de Nintendo Switch, ambos con diseños de “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”.

Éstos se lanzarán por separado el 12 de mayo, el día del lanzamiento del juego. El nuevo hardware y estos nuevos accesorios legendarios se anunciaron en una nueva presentación con el productor de la serie Eiji Aonuma.

Pero también mostró el primer Gameplay, demostrando la nueva jugabilidad del próximo título, que se puede ver aquí:

El juego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el nuevo hardware y los dos accesorios temáticos ya están disponibles para reservar. Consulte con su distribuidor local para obtener más detalles.

El sistema Nintendo Switch - Modelo OLED cuenta con una vibrante pantalla OLED de 7 pulgadas, un soporte ancho ajustable, una base con un puerto LAN con cable (el cable LAN se vende por separado), 64 GB de almacenamiento interno, una parte de la cual está reservada para uso de el sistema y audio mejorado en modo portátil y de sobremesa.

El sistema Nintendo Switch - Modelo OLED se puede jugar en tres modos: modo TV, se juega en un televisor mientras el sistema está acoplado; modo portátil, cuando los controladores Joy-Con están conectados para jugar de forma portátil; y modo de sobremesa para sesiones de juego multijugador sobre la marcha. Estas características versátiles se adaptan bien a los lugares a los que te pueden llevar tus aventuras épicas en el juego o en la vida.

Prepárate para una nueva aventura de Link

En The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, decidirás tu propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y las misteriosas islas que flotan en los vastos cielos de arriba. En esta secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vivirás una aventura épica a través de la tierra y los cielos de Hyrule. Deberás aprovechar el poder de las nuevas habilidades de Link para luchar contra las fuerzas malévolas que amenazan el reino. ¡Una nueva aventura!

