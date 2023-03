Icónicas y poderosas: cuando los videojuegos inspiran a nuevas generaciones de mujeres

Cerrando marzo nos gustaría rendir tributo a todas aquellas heroínas que conquistan el terreno digital. Los videojuegos nos entregan, día a día, infinitas razones por las cuales siguen siendo una de las industrias con mejor proyección en el mundo del entretenimiento y, las mujeres, son parte importante.

A lo largo de la historia de los videojuegos han pasado decenas de protagonistas femeninas que, caracterizadas por una valentía y un arrojo impresionante, han cautivado las mentes y los corazones de todas las jugadoras en el mundo, transformándose en modelos de inspiración para las actuales generaciones.

¿Quiénes son las protagonistas de tus aventuras favoritas?

Ellie - The Last of Us Part I & Part II

Si hay algo que los videojuegos han logrado, durante los últimos años, es posicionarse también en el cine y la televisión. Claro ejemplo de esto es The Last of Us, que tras su exitosa primera temporada rompió decenas de récords.

Playstation

Acá es donde Ellie, una de las protagonistas y eje central de la trama, protagonizó decenas de momentos icónicos y destacando por su cruda historia cargada de drama y supervivencia. Además de ser una adolescente llena de conflictos, también debe vivir con el temor de no perder a la gente que ama a manos de los infectados. ¡Endure and Survive!

Aloy - Horizon Zero Dawn & Horizon Forbidden West

Desde muy pequeña entrenada para un mundo brutal y lleno de peligros, Aloy convive con máquinas y animales salvajes en un futuro post-apocalíptico donde la humanidad está al borde de la extinción. Alejada por su tribu y entrenada por Rost, nuestra joven guerrera pronto encontrará las respuestas sobre su origen.

Playstation

Poniendo a prueba todo lo aprendido, Aloy, sortea infinidad de peligros donde no tan solo ayudará a su pueblo, sino que también irá encontrando las piezas de este puzzle mecánico para explicar qué es lo que sucedió con la raza humana.

Chloe Frazer y Nadine Ross - Uncharted The Lost Legacy

Si hablamos de Nathan Drake tenemos que hacerlo igualmente de Chloe y Nadine, las valientes protagonistas de Uncharted The Lost Legacy. Este spin-off está cargado de acción donde ellas toman el control de las aventuras. Inmersas en una guerra civil en la India, ambas deberán recorrer las montañas Sahyadri para encontrar una de las reliquias más valiosas de esta región: el Colmillo de Ganesh.

Playstation

Antes enemigas, ahora deberán trabajar juntas para que este dispositivo no caiga en las manos equivocadas. Acción y aventura al 100%

Selene - Returnal

Después de un aterrizaje forzoso, nuestra intrépida protagonista, deberá explorar el paisaje desolado de una antigua civilización para escapar. Aislada y sola, tiene que pelear con uñas y dientes para sobrevivir, pero se ve derrotada una y otra vez, y no tiene más opción que volver a empezar su travesía cada vez que muere.

Playstation

Con un estilo de juego roguelike implacable, verás que así como cambia el planeta con cada ciclo, también cambian los objetos que tienes a tu disposición. Selene está destinada a ser una poderosa heroína que demostrará que ellas pueden vencer hasta a los alienígenas más temibles.