REVIEW | Samsung S23 Ultra: ¿Estamos realmente ante el mejor smartphone Android del 2023?

“El mejor equipo lanzado hasta ahora” es una frase que en el mundo de los periodistas de tecnología hemos escuchado bastante, respecto al buque insignia de Samsung: el S23 Ultra.

Y aunque las mejoras desde una generación a otra suelen no sorprender tanto, este equipo trajo consigo varios aspectos que podrían ponerlo en dicha posición.

La caja: ¿Y mi cargador?

Hemos sido bastante críticos de esta tendencia: tanto Samsung como Apple dejaron de entregar los cargadores con los smartphones. La explicación, según ellos, es ecológica. No entendemos cómo esto es posible, si finalmente uno termina comprándolo aparte. Ya que si quieres tener las características de carga rápida NO PUEDES reciclar cualquier cargador que tengas en casa, y necesitas uno específico, El que, al menos en Chile, tiene un valor de 40.000 CLP (cerca de 40 USD).

¿Por qué no incluirlo en la caja, si hablamos de un smartphone de más de un millón de pesos? Es algo que nunca vamos a entender. Lo que sí es bueno y realmente “ecológico” es la reducción de plásticos en la caja y el uso de tintas de soya o similares en las impresiones de éstas, eso si es un aporte al medioambiente sin golpear al consumidor.

S23 Ultra

Lo que sí viene en la caja: el teléfono, la herramienta para sacar la bandeja de la tarjeta SIM, un cable USB-C por ambos lados, y el manual de inicio rápido.

Análisis del equipo a primera vista

A primera vista el nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra se vea prácticamente igual a su antecesor (S22 Ultra). De hecho quisimos hacer un ejercicio curioso: probar si los S-Pen son los mismos. Cambió solo el grosor del botón que sobresale al final del lápiz. Dato: el S-Pen del S22 Ultra entra en el del S23 Ultra, pero no al revés.

S23 Ultra

La unidad a la que tuvimos acceso es de un elegante color crema. Un acabado sumamente elegante. Se hace notas la construcción premium, con ambos frentes del equipo recubiertos en vidrio (Gorilla Glass Victus 2), y unos bordes de aluminio.

S23 Ultra

Al igual que la generación anterior, estamos ante un equipo de grandes proporciones: 163.3 mm de alto, 77.9 de ancho, y 8.9 milímetros de grosor. La pantalla es de 6.8 pulgadas. Con su peso de 234 gramos, tienes un gran equipo para disfrutar de contenido multimedia.

Respecto a las cámaras, las protuberancias de las cámaras son ligeramente más grandes que en el modelo anterior. Pero no se nota más grueso, sigue siendo estéticamente equilibrado.

Pantalla: el centro de todo

La pantalla es la protagonista de los smartphones. Aquí tenemos: 6.8 pulgadas, panel Dynamic AMOLED 2X, resolución QHD+ (1440 x 3088 pixeles), 120 Hz de tasa de refresco, 240 Hz de muestreo en el modo juego,1750 nits de brillo máximo, HDR10+.

Un dato de uso del día a día: puedes consumir sin problema tu contenido bajo el sol. Los 120 Hz Sserán agradecidos por los gamers y hace que el teléfono se sienta fluído.

Rendimiento del “titán” del 2023

Samsung Galaxy S23 Ultra viene con Android 13 preinstalado, equipando la más reciente versión de One UI (5.1). Recordemos que este equipo, desde el S22, es la fusión de dos mundos: serie S y Note. Por lo que el S-Pen tiene mucho protagonismo. Con él peudes escribir sobre la pantalla, firmar documentos, tomar pantallazos, usarlo como trigger para la cámara, entre otros. Incluso puedes, con ciertos gestos, usarlo de control al más puro estilo de Harry Potter.

El equipo viene con el Snapdragon 8 Gen 2, en su versión “for Galaxy” (Para esta serie de equipos). Este chip viene acompañado con 8 o 12 GB de memoria RAM, y con 256, 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno. La unidad que nosotros estamos probando monta los 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento.

S23 Ultra

El Snapdragon 8 Gen 2 es un titán, sin duda, que funciona de manera increíble en este equipo. Te darás cuenta que no hay tarea imposible para este equipo. No lag, no colapsos, no nada. Si quieres rendimiento: ahí está.

Batería para todo el día y más

S23 Ultra cuenta con 5000 mAh de batería, y aprovechando al máximo las capacidades del Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, esto se optimiza aún más. Más allá del número, es un teléfono eficiente por la suma de sus partes.

En las pruebas nos dio un día y medio, sin problemas. Y eso que fue sin ahorrar: Always On Display encendido, pantalla en resolución Full HD+, tasa de refresco a 120 Hz, 5G y Wifi a ratos, etc. Uso común y aprovechando todo su potencial.

S23 Ultra soporta carga rápida de hasta 45 W. Insistimos en que sería agradable contar OTRA VEZ con el cargador en la caja. En nuestro caso, utilizamos el del Samsung Galaxy Note 360.

Cámaras: algo que a muchos les gusta analizar

Siendo bien sinceros, el usuario común le gusta tener una buena cámara en el smartphone. Pero no se detiene mucho en lo técnico, así que lo explicaremos breve y simple.

Partimos con un detalle no menor: Respecto a S22 Ultra, el gran angular recibió un cambió de sensor pasando de 108 a 200 megapíxeles de resolución máxima. ¿Necesario? Insistimos: los cambios de generación en generación en los últimos años sorprenden poco, y se centran más en hacer crecer los números, pero se agradece.

S23 Ultra

Las otras cámaras son un ultra gran angular de 12 megapíxeles y dos teleobjetivos, de 3 aumentos y 10 aumentos, ambos con una resolución de 10 megapíxeles: resultados equilibrados y muy buenos en condiciones difíciles de luz. Y es que a esta configuración hay que sumarle la IA.

La cámara frontal ahora es de 12 megapíxeles, y con buenos resultados. Ahora soporta nightography: esta tecnología especial de Samsung para sacar fotografías de noche. Sigue funcionando de manera increíble.

¿Video?

Insistimos: respondiendo al usuario común: grabación 8K, con un crop menos pronunciado, graba a 30 cuadros por segundo, y el resultado es de altísima calidad.

La estabilización esta notoriamente mejorada en comparación a la generación anterior, el audio se grava con calidad increíble y la captura de colores es bastante exacta.

¿Es el mejor smartphone del 2023?

Podemos decir que es el mejor que hemos probado hasta ahora. Los puntos a destacar son sin duda: rendimiento, pantalla de lujo y cámaras muy profesionales.

S23 Ultra

Batería más que suficiente, aunque pierde puntos al no traer consigo el cargador de carga rápida en la caja. Siendo una persona de manos pequeñas, el tamaño del equipo a veces puede representar un problema y sería genial que se considerara un S23 Ultra con todas estas características pero pensando también en quienes no tenemos grandes manos.

¿Es para ti?

Recordemos que el smartphone es el dispositivo inteligente que más horas al día pasa con nosotros. ¿Es este teléfono para ti? Si quieres rendimiento, cámaras y batería para todo el día: sí. Si te gustan los videojuegos móviles: sí. ¿Tienes un S22? Piénsalo un poco.

En los últimos años, a menos que haya un cambio primordial como fue la adhesión del S-Pen a esta línea, no es necesario cambiar el smartphone todos los años. Cada 2 o 3 está bien. ¿Entra en tus jeans? Si eres mujer, probablemente no. Pero no olvides que hay una serie de accesorios bien entretenidos que te permiten andar con el smartphone colgando.

Sin duda, este es un equipo que apunta a ese público que gusta de tener lo top de gama en la tecnología.

Samsung Galaxy S23 Ultra ya se encuentra disponible para su compra. Su precio parte en los CLP $1.449.990.