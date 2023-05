Diez años de apoyo sostenido de Kingston a Isurus: “el tiburón” siempre a la conquista

Los esports son una realidad y cada vez son más reconocidos a nivel global debido al impacto y penetración que tiene en distintos segmentos. Kingston FURY, la división de gaming de Kingston Technology Company, Inc., el fabricante independiente de productos de memoria líder en el mundo, celebra 10 años de exitosa relación con Isurus, el equipo de esports más grande y sólido de Latinoamérica.

Por más de dos décadas, Kingston Technology ha desarrollado componentes de alto rendimiento diseñados para cumplir las más altas exigencias de rendimiento de PC para gamers. Con más de 12 años de trayectoria, Isurus ha conquistado innumerables éxitos debido a su constancia, profesionalismo y visión de su fundador que ha llevado al equipo a ser hoy reconocido a nivel mundial.

“Kingston sabe lo relevante que es ofrecer a los gamers la mejor experiencia de juego y la importancia de contar con un buen equipo de cómputo para jugar; por ello, ha sido un entusiasta y constante patrocinador de equipos y estamos muy orgullosos de la trayectoria de Isurus”, comentó Holly Hubbard-Miller, Director Senior de Marketing para Kingston Technology en Latinoamérica. “Kingston FURY es el proveedor oficial de almacenamiento y memoria de alto rendimiento para PC gaming de Isurus”.

La historia de Isurus

Isurus nació en Argentina en 2011, y rápidamente ganó reconocimiento mundial a raíz de sus numerosos triunfos, con sus distintas formaciones y la participación en los eventos deportivos electrónicos más impactantes.

“Estamos sumamente agradecidos y orgullosos del apoyo de Kingston desde hace más de 10 años. Confiaron en nosotros desde el inicio del proyecto y hoy nos consolidamos como la alianza más longeva en la historia. En Isurus, no solo priorizamos ganar en todos los torneos en los que participamos, sino también desarrollar alianzas a largo plazo como la que tenemos con Kingston porque entendemos que es la mejor forma posible de trabajar en conjunto en el ecosistema gamer que es sumamente demandante y cambiante”, comentó Facundo ‘kALA’ Calabró, CEO y fundador de Isurus.

Isurus es la única organización multigaming que compite en las mejores ligas regionales e internacionales y en lograr clasificaciones históricas a los torneos más importantes del mundo que se disputaron en Asia, Norteamérica y Europa.

Sin dudas, Isurus es un equipo referente en el mundo de los esports en Latinoamérica y sus logros han conquistado el mundo. Para Kingston acompañar semejante tarea desde los inicios ha sido clave en su compromiso por respaldar no solo a los equipos, sino a los gamers y entusiastas de la PC con productos de la más alta calidad

Contar con PC preparadas para desafíos a los que se enfrenta Isurus, es algo vital, es por ello que Kingston FURY es la mejor opción para potenciar las computadoras de los gamers y llevarlos al siguiente nivel, con toda una línea pensada para las necesidades vinculadas al rendimiento.

Trayectoria del Tiburón

Luego de competir durante más de 4 años en Argentina, en 2015 Isurus abrió su primera Gaming House en Santiago, Chile. Al siguiente año, en 2016 se convierte en el primer equipo de LATAM en hacer un bootcamp en Corea del Sur y logra el primer campeonato de LOL clasificando al primer evento internacional.

En 2017, impulsado por los logros, lo lleva a recrear el equipo de CSGO con el que luego se convirtieron multicampeones en más de 35 torneos. En 2018, y nuevamente por primera vez en la historia de los esports de LATAM, Isurus abre una nueva Gaming House en San Paulo, Brasil en donde se traslada junto al equipo conformado por argentinos para competir de par a par contra los mejores de la región. Ese mismo año viajan a China para competir en la WESG. En 2019, lanzan el equipo CS:GO Femenino convirtiéndose en pioneros de la escena femenina y la Academy de LOL con el objetivo de desarrollar nuevo talento. En paralelo, el equipo de primera división de LOL obtiene el bicampeonato de la primera edición de LLA y participan en el Mid Season Invitational (MSI) en Vietnam, en Worlds en Alemania y del tercer bootcamp en Corea del Sur. El equipo de CSGO, clasifica en la ESL Pro League Americas y a la DreamHack Masters Dallas, siendo el primer equipo de LATAM en jugar un torneo Tier 1 de este calibre y realizar un bootcamp de entrenamiento en California durante más de 45 días.

En 2020 se expanden a México y Estados Unidos, sin duda un paso muy importante el de llegar al norte del continente. Además, ese año lanzan Isurus LOL Femenino e inauguran la Gaming House Ciudad de México y la Gaming House en Buenos Aires.

En 2021 son campeones de la Supercopa de América en CS:GO y en 2022 son líderes absolutos con el tricampeonato LLA y la segunda participación en Worlds de LOL, además de ambos RMR del año en CS:GO. Se sumaron al bootcamp en Alemania, participaron de la FiRe League Finals en Barcelona, disputada en el Camp Nou en CS:GO. Como si fuera poco, participaron del Elite Six en Rainbow Six y clasificaron al Mundial de Honor of Kings en Corea del Sur.

Actualmente, Isurus cuenta con un equipo de 40 gamers profesionales y creadores de contenido en League of Legends, Honor of Kings y Team Fight Tactics; una gaming house de 700m2 en Ciudad de México y está participando en el torneo regional más importante de League of Legends (LLA) y Honor of Kings y las clasificatorias al mundial de Team Fight Tactics.