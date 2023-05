May the 4th: ¿Cuáles son las tendencias de búsqueda en Chile sobre la saga Star Wars?

Hoy como cada 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars celebran el día mundial de esta popular saga, una jornada en que “la fuerza está con todos” o, como dice la popular frase en inglés, “May the Force be with you”, pero que por el juego de palabras con la fecha de hoy, se popularizó como “May the Fourth”.

En este marco de celebración, el Buscador de Google está en el lado de la fuerza para responder cuáles son las tendencias de búsqueda en Chile durante el año sobre Star Wars: ¿Es Grogu el nuevo personaje favorito? ¿Solo Pedro Pascal es el chileno más asociado a la saga?

(Jesse Grant/Europa Press)

Lo más buscado

A continuación, te dejamos los términos de búsqueda que han marcado tendencia sobre las películas, personajes y el universo Star Wars:

En los últimos 12 meses, el peak de tendencias de búsqueda sobre el término “Star Wars” se dio desde los días 19 al 25 de junio, esto podría ser ya que durante esa fecha se realizó la venta de entradas y previa del espectáculo musical en nuestro país: “Star Wars Sinfónico”.

¿Una chilena presente en el nuevo cortometraje? Amparo Noguera será parte de las voces del corto Star Wars Visions Vol II que hoy se estrena en Disney+, y que es una de las tendencias de búsqueda de estos últimos 12 meses en Chile:

Temas relacionados:

1. Andor

2. Obi-wan Kenobi serie

3. Hayden Christiansen

4. Jedi

5. Lando Calrissian

Consultas relacionadas:

1. Star Wars Survivor - Juego

2. Star Wars Sinfónico Chile

3. Amparo Noguera - Star Wars

4. Star Wars Andor

5. Tercera hermana - Star Wars

Imagen: Lucasfilm. | SIN SPOILERS: Cualquier fan promedio de Star Wars sabe cómo termina Andor pero aún así Disney Plus nos regaló una de las mejores historias de la saga.

Películas

Así mismo, las películas también son parte esencial de las tendencias de búsquedas, el término “Star Wars películas” refleja cuáles han sido las entregas que han estado presentes en Google durante los últimos 12 meses:

Temas relacionados:

1. Star Wars: The Clone Wars

2. Rogue One

3. Star Wars: Episodio III

4. Star Wars: El Despertar de la Fuerza

5. Star Wars: Episodio II

Otro término que se analizó, fue “Star Wars personajes”, ya que los nuevos personajes están marcando tendencia en la saga, como es el caso de nuestro Pedro Pascal, quien sigue en el top de búsquedas, con su personaje Mandalorian, sin dejar de lado en esta lista a su fiel Grogu o aquellos personajes clásicos que nunca fallan, como R2-D2.

Grogu (Disney+)

¿Cuáles son los personajes de Star Wars que han marcado tendencia en las búsquedas de Google durante estos 12 meses?

1. Grogu

2. Han Solo

3. R2-D2

4. Kylo Ren

5. El Mandaloriano