Expresidente de Nintendo América reacciona a la filtración de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los juegos más esperados de la última década. No solo para los dueños de una Nintendo Switch, sino también para los amantes de los videojuegos en general. Por lo que no exageramos cuando decimos que quienes se consideren verdaderamente fanáticos de los videojuegos, no se pueden alegrar por la filtración que se hizo viral hace un par de días.

La información que se elevó como espuma provocó reacciones en absolutamente todos los sectores del mundo gamer. Incluso hicieron que una destacada personalidad de Nintendo reaccionara a esta situación que afecta directamente a la empresa.

Se trata del expresidente de Nintendo América, Reggie Fils-Aimé. De acuerdo con una reseña de Nintenderos, el ejecutivo citó un tuit que muestra a un usuario con una partida disponible y recriminó su acción con una frase que sacó directamente de la película Venganza (Taken) de 2008.

“No sé lo que quieres. Lo que sí tengo es un conjunto muy particular de habilidades, habilidades que he adquirido a lo largo de una carrera muy larga, habilidades que me convierten en una pesadilla para personas como tu”, escribió.

“I don't know what you want. What I do have are a very particular set of skills, skills I have acquired over a very long career, skills that make me a nightmare for people like you.” https://t.co/jjweQapCTd — Reggie Fils-Aimé (@Reggie) May 3, 2023

Reggie Fils-Aimé es un destacado ejecutivo de la industria de los videojuegos. Fue presidente y director de operaciones de Nintendo of America desde 2006 hasta 2019. Bajo su liderazgo, Nintendo lanzó exitosas consolas como Wii y Nintendo Switch. Reggie es conocido por su carisma y compromiso con los fans de Nintendo. Tras su retiro, se convirtió en profesor y se unió a juntas directivas de empresas. Su legado lo ha convertido en una figura querida en la comunidad de jugadores.

The Legend of Zelda es una de las franquicias más queridas en toda la industria y cualquier juego nuevo de esta saga se mantiene hasta nuestros días como un permanente argumento sólido para considerar el invertir en una consola que no tenemos.

Para el caso particular de este título Nintendo ha optado por una curiosa estrategia especulativa en donde hasta la fecha, a días del lanzamiento oficial del juego, no conocemos muchos detalles reales sobre la trama y el sistema de juego de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Hay algunos detalles dispersos, como esa poderosa e inquietante imagen donde vemos la Master Sword o Espada Maestra de Link completamente aniquilada. Pero en sí no hay más información sobre lo que viviremos en esa aventura.

Por ello es más que comprensible que Nintendo se encuentre con las alarmas encendidas ante el surgimiento de reportes en donde se asegura que el juego se habría filtrado por completo, tanto en su formato original físico como en digital.