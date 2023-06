Days of Play vuelve con oportunidades imperdibles en juegos y PlayStation Plus a menos de USD$30

Cuando ya queda cada vez menos para las vacaciones de invierno, tenemos que prepararnos para pasar esas largas y frías tardes abrigados, con un chocolate caliente y, por supuesto, viviendo increíbles aventuras junto a PlayStation.

En esta oportunidad no tan solo tendremos títulos en rebaja a través de la PS Store, sino que también en suscripciones a PlayStation Plus porque todos sus planes tendrán 25% de descuento en el plan anual. Así que, prepárate porque tu próximo destino en el universo de los videojuegos está en Days of Play, del 2 al 12 de junio.

En Latinoamérica las promociones están disponibles en: Chile, Brasil, México, Colombia, Panamá, Perú, Guatemala y El Salvador.

Los planes anuales de PS Plus, en cada categoría, quedan al siguiente precio:

● PS Plus Essential: USD$29.99 ( USD$39.99 )

● PS Plus Extra: USD$50.24 ( USD$66.99 )

● PS Plus Deluxe: USD$57.24 ( USD$76.99 )

Todos los planes incluyen 3 juegos gratis mensuales de PS Plus, los planes Extra y Deluxe incorporan un extenso catálogo de más de 400 juegos increíbles, clásicos de PlayStation e incluso podrás probar títulos recientes.

Playstation

Por otro lado, si quieres adquirir juegos a menos de USD$30 tienes múltiples alternativas para PS4 y PS5.

¡Te dejamos una lista!

● Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

● Ghost of Tsushima

● Call of Duty: Modern Warfare

● DARK SOULS: REMASTERED

● Grand Theft Auto V: Edición Premium

● Horizon Forbidden West (PS4)

● Stray

● Ratchet & Clank: A Rift Apart (PS5)

● Bloodborne

● The Last of Us Part II Digital Deluxe Edition

● God of War (2018)

● Gran Turismo 7

● Uncharted: The Nathan Drake Collection

● Iron Man VR

Playstation

En PlayStation 5 puedes adquirir con descuento:

● Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition: USD$39.89 ( USD$69.99 )

● The Last of Us Part 1 Remake: USD$49.69 ( USD$69.99 )

● Horizon Forbidden West: USD$39.89 ( USD$69.99 )

● GT7 Edición Digital Deluxe de 25.° Aniversario: USD$59.39 ( USD$89.99 )

● God of War Ragnarök:USD$49.69 ( USD$69.99 )

● EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition USD$39.99 ( USD$99.99 )

● Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle USD$38.49 ( USD$69.99 )

● Dead Space: USD$48.99 ( USD$69.99 )

● MLB The Show 23: USD$49.69 ( USD$69.99 )

● Madden NFL 23 para PS5: USD$20.99 ( USD$69.99 )

● NBA 2K23 Edición Deluxe Digital: USD$11.99 ( USD$79.99 )

Playstation

Recuerda que Days of Play te ofrece una gran variedad de promociones, juegos altamente cotizados por los fanáticos e imperdibles precios en planes anuales para PS Plus en todas sus categorías. Todo esto podrás adquirir del 2 al 12 de junio. Busca todos los descuentos en títulos digitales en el sitio oficial del evento