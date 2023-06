The Last of Us cumple hoy 10 años y repasamos sus hitos más importantes

Un 14 de junio del 2013 llegaba a nuestra consola uno de los títulos que cambiaría la forma de la narrativa y el gameplay a lo largo de la industria; The Last of Us, desarrollado por Naughty Dog para PlayStation 3.

En la radio sonaba fuerte Get Lucky de Daft Punk, en el cine Tony Stark lideraba la taquilla con Iron Man 3, en ese mismo año también se elegía por primera vez un Papa latinoamericano y a poco más de 3 años, Chile se seguía levantando del terremoto. Es en este contexto nacional y global donde The Last of Us cambiaría completamente la forma en la que los videojuegos impactan culturalmente.

TLOU

La historia detrás del hito

Si bien el género post-apocalíptico y los zombies eran una cotidianeidad, el éxito de este título radicó temprano empujado por un gameplay mostrado un año antes en la E3 del 2012. Un video que demostraba las mecánicas y el potencial gráfico de la PlayStation 3, conducido por un historia impactante en las voces de Troy Baker y Ashley Johnson.

Es en este período y en adelante muchos desarrolladores verían con especial admiración lo logrado por PlayStation y Naughty Dog, no por nada este último obtuvo el premio a Mejor Estudio del Año en los Spyke Video Game Awards (actuales The Game Awards), por dar un ejemplo. Por otro lado fue GTA V quien le arrebató el título a Mejor Juego del Año en esta ceremonia, revancha que Naughty Dog se tomó en los BAFTA Games Awards, donde se coronó monarca absoluto de la industria en ese año.

tlou

Más contenido

Desde ahí y para futuro The Last of Us vería varios contenidos descargables e incluso una creciente comunidad en torno al cosplay, videos live action de fanáticos, cómics, etc. Comenzaron a correr fuertes rumores de series y películas, este último se confirmó ya que oficialmente se anunció la producción de la adaptación cinematográfica que fue cancelada años después. Y es que, Neil Druckmann, pone en la palestra no a los infectados como enemigos primarios, sino a los mismos seres humanos, excelente material para un drama en pantalla grande.

Meses después y justo para el día de los enamorados, un 14 de febrero del 2014, llegaba Left Behind; contenido descargable que contaba la historia de Ellie antes de conocer a Joel. Es en esta entrega en la que, el estudio, abre la conversación en torno al género y la orientación de los y las protagonistas en los videojuegos. Luego, en este mismo año, también llegaría The Last of Us Remastered, la versión actualizada para los gráficos de la PS4.

TLOU

Sobre el multijugador, este formato gozó de buena salud hasta el 3 de septiembre del 2019 donde los servidores de The Last of Us (también los de Uncharted 2: Among Thieves y Uncharted 3: Drake’s Deception) fueron dados de baja, preámbulo para que la desarrolladora se concentrará en lo que vendría; The Last of Us Part II el 2020, título anunciado en el PlayStation Experience del 2016.

La serie

En marzo de ese mismo 2020, potenciado por el éxito del primer título, el DLC y la futura segunda entrega, se anunció la realización de la serie en manos de HBO; liderada por el mismísimo Neil Druckmann y Craig Mazin (Chernobyl), lo que vaticinaba un éxito por donde se le mirase.

El pasado 12 de marzo fue transmitido el final de The Last of Us (Captura)

El 19 de junio del 2020, 7 años y 5 días después del primer juego, llegó The Last of Us Part II; título que continuaba la historia de Ellie y Joel 5 años después de los acontecimientos de la primera entrega. Una historia con un plot twist que, sin duda, dejó a miles de fanáticos con una herida emocional gigantesca. Cabe mencionar que este juego llega entre la pandemia del COVID-19, período en el que los videojuegos, las series y realizar streamings eran ya una norma entre las cuarentenas.

Premios

Sobre sus galardones, The Last of Us Part II, recibió alrededor de 97 nominaciones en diferentes premiaciones, de estas obtuvo 46 reconocimientos incluyendo los más prestigiosos de la industria; Mejor Juego del Año en los BAFTA Games Awards y en The Game Awards. Merecido sin duda.

Con un fin de año soñado para Naughty Dog y PlayStation, la saga de The Last of Us reinaba suprema en la industria. Ahora era el turno de la “pantalla chica”.

Actores clave

A principios del 2021, entre rumores y tras bastidores, es el chileno Pedro Pascal el confirmado para liderar el protagonismo de la adaptación del juego a la serie. Acompañado de Bella Ramsey serían una dupla explosiva que nos entregó momentos icónicos y reversiones al live action de sucesos solo experimentados, hasta ese entonces, en el universo digital.

Imagen: HBO | When We Are in Need el octavo episodio de la primera temporada de The Last of Us por HBO adapta uno de los pasajes más turbios del videojuego original.

Durante el paso de ese año se fueron conociendo más detalles de la serie; protagonistas, cantidad de episodios, fidelidad al título original, etc. Todos esos sabrosos pedacitos de información que, para los fanáticos, eran claves y una especie de placebo. Aguardando, claramente, su lanzamiento y puesta en escena.

The Last Of Us, la serie, estrena su primer episodio el 15 enero del 2023 y en 9 capítulos demostró que las adaptaciones de videojuegos al cine o las series podrían llevarse a cabo con éxito, con un buen argumento, adaptabilidad narrativa y profundidad en los personajes. Ambas industrias, televisión y videojuegos, siguieron tomando nota.

Tras el final de temporada y hasta la fecha, The Last of Us, tenía una visualización de 32 millones de espectadores por episodio y es el show más visto en la historia de HBO Max en Europa y Latinoamérica, no mucho tiempo después la serie fue renovada para una segunda temporada.

Imagen: HBO | La primera temporada de The Last of Us se está convirtiendo en una locura para HBO donde las cifras de audiencia se superan con cada nuevo episodio.

10 años y se viene más

En su décimo aniversario nos parece que, The Last of Us, aún tiene muchas historias que contar y que, desde su lanzamiento el 2013, transformó la industria siendo un referente hasta la actualidad. Dándole nueva vida a un género tan antiguo como popular como lo son los escenarios de zombies, post-apocalipsis y supervivencia.

The Last of Us Part II Filtración

The Last of Us Part I, The Last of Us Part II, The Last of Us Remastered y The Last of Us: Left Behind están disponibles en la PlayStation Store.