Review | “The Last of Us: Part I” para PC es sin duda un acierto para llegar a “los nuevos fans”

“The Last of US: Parte I” es un fenómeno mundial. Primero por quienes jugamos el juego en su lanzamiento. Luego su “Parte II”, su llegada a PS5 y luego la serie. El éxito en HBO llevó incluso a que el juego “Parte I” tuviera un alza nueva en sus ventas. Y luego nos anuncian esto: el juego llega a PC.

Ya desde hace algún tiempo, hemos revisado varias migraciones de PlayStation a PC. Es un fenómeno que nos agrada, ya que muchos jugadores de PC no transan el jugar en consolas, pero igual tenían interés en estos títulos. Sin embargo, esta tendencia no ha estado libre de polémicas: migrar un juego no es tan sencillo.

Las características del PC, la capacidad de jugar con control o con mouse, temas gráficos y otras cosillas se han puesto sobre la mesa en la discusión de los jugadores en redes sociales. Esta fue nuestra experiencia con “The Last of Us: Parte I” en PC.

TLOU

Nos agrada que este juego esté en otra plataforma

Por todo el fenómeno detrás de la historia de Joel y Ellie, nos agrada que el videojuego esté ahora en PC. Sin embargo, lo primero que notamos fueron los tiempos de carga: lentos. Y eso que estamos revisando este videojuego en una bestia: un ROG ZEPHYRUS 16 2022.

Un tremendo notebook que cuenta con una Ryzen 9 6900 acompañada del poder de la NVidia RTX 3080 TI Laptop, las que sumadas a los 32 GB de Ram DDR5 4800 coronan a este tremendo notebook gamer. La pantalla (ROG Nebula) tiene 165 Hz de refresco.

Es importante señalar que el problema de la versión de PC no son los contenidos o es la historia. Eso sigue estando ahí: es el mismo juego, y por eso brilla como el éxito que es. Pero la migración del contenido no nos dejó del todo contentos.

El único “pero”: los tiempos de carga

Aún teniendo una bestia de computador, el juego se siente “a tirones” y eso es algo que hemos visto en otras conversiones de consolas a PC. No debiese ocurrir. Pero no es “mientras jugamos” (menos mal): son los tiempos de carga los que nos hacían sentir un tanto ansiosos.

Y es que (mira la imagen) “The Last of Us” no es un juego que migre por primera vez: fue remasterizado y además tuvo un remake para Playstation 5. Y nunca habíamos tenido un problemilla así. Pero insistimos: no es suficiente para empañar a esta obra maestra.

TLOU

Revisando en internet otros reviews de sitios especializados como VidaExtra, nos encontramos con una opinión similar. Es decir, no somos solo nosotros, ni es algo que pase por la configuración del equipo. Ahora, considerando el equipo en el que lo probamos, nuestros tiempos de carga eran menores a los de los colegas, pero mayores a lo que las consolas nos acostumbraron. Así que queda claro: mientras mejor PC tengas, menos sufrirás.

Recomendado: excelente juego, pero ten presente que necesitas un excelente PC

¿Recomendamos el juego? Por supuesto: pero la advertencia es que debes tener un buen PC, y mira un poco más arriba que “las recomendaciones” para correr el juego.

El juego es bueno, está bien logrado. No pasa por un tema gráfico, si no que cuando ciertas escenas tardan en cargar, como que se te “corta” un poco la experiencia y eso juega en contra. Tal vez un parche podría solucionar esto (ya ha pasado antes) y la experiencia podría mejorar.

Tal vez la gran eficiencia de la versión de PlayStation 5 (y el tremendo maquinón que es) nos dejo algo “mal acostumbrados”. Y es que con las nuevas generaciones, tan eficientes, los tiempos de carga pasaron a ser un aspecto más clave.

tlou

Sí: más de Ellie y Joel siempre es bueno

Llevar a Ellie y Joel “más allá de PlayStation” es sin duda un acierto. Insistimos: con el éxito de la serie, el público se amplió más allá y es sin duda una gran idea llevarlos al mundo del PC. Tal vez, después de haber hecho un gran remake como el que se hizo para PlayStation 5 esperábamos algo con esas características.

Pero la experiencia nos encantó. El juego nos vuelve a demostrar por qué es un “Best Seller” y por qué es capaz, incluso tras años de salir al mercado, de reencantar a nuevos jugadores. “The Last of Us: Parte I” es sin duda uno de los mejores videojuegos de los últimos años y pasará a la historia como un gran clásico.

Pese a los detalles criticados, aquí se logran varias cosas positivas: lo primero es llevar a esta obra magistral a PC. Además, cuenta con nuevas opciones de accesibilidad y configuraciones específicas para PC. Llega a una plataforma con un público amplio y sin duda será también un éxito de ventas.