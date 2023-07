La princesa de Zelda luce espectacularmente hermosa en esta versión hiperrealista hecha por la IA

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom causó toda una revolución en la industria de los videojuegos, en este 2023. Era uno de los títulos más esperados por el sector gamer y hasta los momentos no ha defraudado.

Todo lo contrario, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom revivió el movimiento del videojuego en las redes sociales e Internet en general. En las diferentes cuentas de Instagram o Twitter comenzaron a aparecer ilustraciones hechas por Fan Arts o Cosplay.

Lo que nos convoca para esta reseña es una combinación de ambas. Es un cosplay, pero realmente no lo es, debido a que es una ilustración que realiza la Inteligencia Artificial. Los genios de My Smart Arts le pidieron a un mecanismo de aprendizaje automático que hiciera una versión hiperrealista de la princesa Zelda.

El resultado es espectacularmente hermoso. La princesa, adulta, aparece más bella que nunca. Su típico traje azul con detalles blancos y dorados, se combinan con su cabello rubio y sus orejas de la raza sheikah.

“Es más caricatura de lo que me gustaría, pero ahora con las instrucciones fijas puedo probar algo más realista otro día”, dijeron desde la cuenta de My Smart Arts.

Para quienes no la conocen, Zelda es la princesa del Reino de Hyrule, un mundo de fantasía donde se desarrollan la mayoría de los juegos de la serie. A lo largo de los diferentes juegos, la apariencia y el papel de Zelda pueden variar, pero hay algunos elementos centrales que definen su personaje.

Como princesa de Hyrule, Zelda es miembro de la familia real y generalmente es poseedora de una parte de la Trifuerza, un poderoso artefacto sagrado que otorga sabiduría. La Trifuerza está compuesta por tres partes: Poder, Sabiduría y Valor.

Es conocida por su sabiduría y conocimiento, y en algunos juegos, muestra habilidades mágicas. A menudo, juega un papel clave al proporcionar consejos y guía a Link en su aventura.