Sam Altman y Satya Nadella hablan: Inteligencia Artificial es tan importante como el nacimiento de internet

Sam Altman se ha convertido en una figura referencial para el mundo actual gracias a su compañía, OpenAI, dueños de ChatGPT. Satya NAdella, CEO actual de Microsoft es igual de relevante, ya que es la compañía financía en buena medida este proyecto dedicado a la Inteligencia Artificial.

Ambos acaban de coincidir en una entrevista, donde hablaron directamente sobre la relevancia e impacto que tendrán estas plataformas para el futuro de la humano. De hecho, incluso, tomaron como ejemplo y punto de partida un legendario documento interno de Microsoft escrito en 1995.

En dicha pieza Bill Gates habló sobre el presente que se vivía en la industria en el aquel momento y el impacto que podría tener para nuestra sociedad global la liberación de internet que ahora podría llegar a todos los hogares.

A casi 30 años de ese momento comprobamos que Gates tenía razón sobre la magnitud del cambio. Y ahora, tanto Altman como Nadella han establecido una serie de paralelismos donde todo apunta a que está por suceder lo mismo con los sistemas IA.

Inteligencia Artificial será tan importante como lo fue internet en 1995: según Sam Altman y Satya Nadella

Resulta que ambos ejecutivos, acaban de ser entrevistados en la más reciente entrega The Circuit with Emily Chang para Bloomberg, donde ambos recuerdan un pasaje particular de la historia de Microsoft algunas décadas atrás.

Sucede que Bill Gates envió un memorando muy famoso allá por 1995 en el que describía lo importante que pensaba que sería Internet en el futuro, calificándolo como un “maremoto” que afectaría a toda la operación de Microsoft y más allá.

Pues ahora, Satya Nadella, actual CEO de Microsoft, dejó en claro que cree que la Inteligencia Artificial, como la que reside en el núcleo de ChatGPT, está lista para tener el mismo efecto en nuestra sociedad:

ARCHIVO - Esta fotografía muestra un texto de la página de ChatGPT del sitio web OpenAI, en Nueva York, el 2 de febrero de 2023. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) AP (Richard Drew/AP)

“El memorando de Bill en 1995, me parece así. Creo que es igual de grande. Nosotros en la industria de la tecnología somos expertos clásicos en exagerar todo.

Pero lo que me motiva es que quiero usar esta tecnología para hacer realmente lo que creo que al menos todos nosotros que estamos en la tecnología buscamos, que es democratizar el acceso a ella misma.”

Por su parte Sam Altman, el CEO de OpenAI, destacó la dinámica de relación que lleva su compañía con Microsoft. Descartando que a largo plazo esta asociación entre ambas firmas represente una ventaja abrumadora en la industria a favor de la compañía que también es dueña de Windows.

Para ambos, el sector de la Inteligencia Artificial es el más competido hoy por hoy y este tipo de interacciones sólo favorece al crecimiento del sector.