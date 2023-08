¿Worldcoin 2? Bill Gates propone este plan digital para resolver los problemas de identidad mundial

Las cédulas o DNI (Documento Nacional de Identidad) quedaron obsoletos. Un papel o carnet plastificado con nuestra información personal es cosa de otra época. Bill Gates, además de señalar los problemas que el viejo estilo representa, plantea una solución digital a la que hay que prestarle mucha atención.

A cualquier iniciativa digital que aparezca, ahora requiere ponerle mucho ojo, no vaya a ser que estamos rentando nuestra información a un magnate que quiera lucrar con ella. Lo que está sucediendo con Worldcoin es de mucha alerta, por lo que es necesario comprender lo que quiere hacer Bill Gates con los registros de identidad.

Bill Gates dice que a través de una de sus fundaciones ha surgido un sistema sobre el que varios países han comenzado a preguntar. Es una plataforma digital en la que escanean tus datos biométricos y te registran en una base de datos.

¿Es como Worldcoin? Todo indica que no. En primer lugar, no hay un token de por medio. Y en segundo lugar, quien tendrá el acceso a la base de datos es el gobierno, como ya lo hacen en la actualidad. La diferencia es que, por ejemplo, en un control policial no vas a dar tu documentación: con tu huella o escaneo de iris, vas a identificarte sin problemas.

“Es una solución formidable. Un sistema de identificación digital personalizable y de código abierto llamado Modular Open Source Identity Platform (MOSIP) que está a disposición de todos los países de forma gratuita”, dice Bill Gates en su blog, según reseña Marca.

“Un pequeño pero poderoso equipo de la India desarrolló esta tecnología para crear sistemas nacionales de identificación digital, con financiación de nuestra fundación. Desde 2018, once países, nueve de ellos en África y dos en Asia, han firmado memorandos de entendimiento con MOSIP para poner a prueba el sistema”, añadió el magnate.