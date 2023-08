Elon Musk expuesto: CEO de X filtra todos los cambios radicales que impondrá el magnate

Elon Musk mató a Twitter hace algunas semanas al cambiarle su nombre a X. Desde entonces hemos visto cómo gradualmente el magnate ha venido implementado severos cambios que han dejado un poco irreconocible a la plataforma.

Pero de acuerdo con las más recientes declaraciones de Linda Yaccarino, quien se supone funge como CEO de la compañía, Elon Musk tendría listos muchos más cambios en el corto plazo para convertir a X en una red social completamente distinta a lo que es ahora.

Yaccarino fue entrevistada en Squawk on the Street de CNBC y Dave Rubin de The Rubin Report ha terminado compartiendo algunas de sus declaraciones más inquietantes sobre las modificaciones que implementarán:

“Elon transformará Twitter en X: la aplicación de todo. Una plaza global impulsada por la libre expresión, donde el público se reunirá en tiempo real. Pronto podrás realizar videollamadas sin tener que dar tu número de teléfono a nadie en la plataforma.

El cambio de marca representó realmente una liberación de Twitter, una liberación que nos permitió evolucionar más allá de una mentalidad y un pensamiento heredados y reimaginar cómo todos los que escuchan y miran en Spaces.

En todo el mundo, va a cambiar la forma en que nos congregamos, cómo entretenemos, cómo realizamos transacciones, todo en un solo lugar.”

Es lo que señala la ejecutiva, sin disimular mucho el hecho de que todos esos cambios estarían siendo impulsados por el propio Musk, quien se supone abandonó su posición como CEO para, en teoría, darle espacio a Yaccarino a que fuera ella quien rescatara la operación financiera de Twitter.

Quién es Linda Yaccarino, la “CEO” de X antes conocida como Twitter

Linda Yaccarino, nueva CEO de Twitter Composición: Kiko Perozo

Linda Yaccarino es una ejecutiva de medios que actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Twitter o CEO. Anteriormente, fue presidenta de ventas de publicidad de NBCUniversal, donde fue responsable de generar ingresos publicitarios para la compañía.

Yaccarino, de 60 años de edad, se graduó de la Universidad Estatal de Pensilvania con una licenciatura en comunicaciones y comenzó su carrera en el mundo de la publicidad en 1986, trabajando para la agencia de publicidad J. Walter Thompson.

Luego en 1992 ingresó a Turner Broadcasting System, donde comenzó una trayectoria ascendente que la llevaría en 2011 a unirse a NBCUniversal, donde fue ascendida a presidenta de ventas de publicidad en 2015.

La empresa se convirtió en líder de ingresos por publicidad a nivel global. Lo que ayudó a destacar a Yaccarino en ese terreno donde Elon Musk necesita desesperadamente incursionar maximizando las ganancias de su red social.

Elon Musk y la pérdida de valor de Twitter

Yaccarino es una ejecutiva respetada en la industria de los medios, sin embargo, como directora ejecutiva de Twitter, Yaccarino se enfrenta al desafío de reconstruir la confianza de los anunciantes en la plataforma.

Elon Musk compró Twitter por USD $44 mil millones y existen reportes firmes de que esa adquisición ha perdido cerca del 66% de ese valor inicial de venta.

La entrada de Yaccarino respondió a la urgencia de sustraer a Musk como la persona que estaba tomando todas las decisiones críticas que estaban colapsando el negocio.

Pero en estos meses todo parece sugerir que la ejecutiva no ha cumplido en sí con el rol de CEO, sino como asistente de Musk.