La importancia de actualizar el antivirus para mover tu dinero en Internet

Internet está en el constante acecho de los hackers. Por lo mismo, los especialistas en ciberseguridad constantemente están trabajando en actualizaciones para tu antivirus y así mantenerte seguro. Esto es de vital importancia si quieres cuidar tu información personal, pero más aún, si quieres cuidar el acceso a tus cuentas y tu dinero. Ya sean transferencias, apuestas, juegos, casinos online, pagos u otros. Tu antivirus será tu aliado y te explicamos por qué.

Es importante tener el antivirus actualizado, ya que muchas veces puede estar obsoleto, y provocar indicios de brechas de seguridad. El antivirus protege el equipo de tal manera que mejora su rendimiento, y disminuye la lentitud de éste. Lo optimiza y lo limpia. Lo limpia de archivos corruptos y programas que no hemos descargado, y que pueden estar ahí por código malicioso. Los antivirus, al actualizarlos, pueden contener nuevas herramientas, en las nuevas actualizaciones a las que les sometas.

Si eres de las personas que movilizan dinero a través de transacciones, siempre asegúrate que el sitio de tu banco sea el correcto (el original). Revisa las señales obvias (candado del navegador, sitio de apariencia extraña) y haz caso, por supuesto, a las alertas de tu navegador. En la banca de Chile, hay varias normas de seguridad que cumplen. Nuestro país ha avanzado bastante en estas materias.

De hecho, varios proyectos de ley avanzan también en el congreso para dar seguridad a tus transacciones. Por ejemplo, en el caso de casino en línea Chile, también hay ciertos detalles que puedes observar. Por lo general los sitios de apuestas seguros, tienen secciones donde detallan todos los sistemas de seguridad del sitio y las certificaciones que tienen (las que son obligatorias).

Sabemos que a veces la comodidad de “dejar en automático” los datos de tu tarjeta en tu computador puede ser muy tentadora, pero la mejor manera de que un hacker no obtenga tus datos, es no teniéndolos en digital, por lo que, aunque sea muy tedioso ingresar tus datos una y otra vez, si no te sientes al 100% seguro con tu antivirus, una gran manera de protegerte es volver a lo análogo.

¿Por qué es importante actualizar tu antivirus?

El software antivirus de un ordenador debe actualizarse constantemente, ya que constantemente surgen nuevos virus. Su ordenador está protegido de los nuevos virus con las actualizaciones del antivirus, que contienen los últimos archivos necesarios para combatirlos.

¿Sabes qué debes hacer si no actualizas tu software de seguridad? Es posible que no esté tan protegido de los riesgos de ciberseguridad como cree si retrasa la actualización de su software antivirus. También puede correr el riesgo de sufrir las últimas amenazas de las que su producto de seguridad no es consciente, incluso si ya ha sido instalado.

Se recomienda que su software de seguridad busque actualizaciones al menos una vez al día; esto ya es la configuración predeterminada de la mayoría de los programas actuales, pero es importante investigar la configuración de su programa para asegurarse de que así sea.