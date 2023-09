Review | Consola Asus Rog Ally: ¿Una verdadera aliada a la hora de jugar?

Demoramos en escribir este review porque, tras probar la consola Asus Rog Ally por un tiempo prolongado, hay cosas que aún nos seguimos preguntando respecto a su evaluación. Sobre el papel, la consola se presenta con unos números impresionantes sobre su competidora Steam Deck. Pero siendo jugadores de portátiles, del mundo de las consolas y no de este “nuevo mundo” de consolas/PC portátiles, aún hay varios aspectos que esta categoría debe pulir.

Centrándonos en la Asus Rog Ally, amamos su diseño, su potencia, la capacidad de tener Windows en algo tan portátil, sus funciones especializadas, su audio envolvente y más. Pero nos quedamos cortos (muy) de batería y la conectividad a una pantalla externa es algo complejo de llevar a cabo. Insistimos: es una consola poderosa y agradable, pero a la categoría en general le falta pulir cosas. Ninguna consola/pc portátil hoy nos permite una buena libertad sin estar amarrados al cable de corriente.

Análisis: ¿Por qué confiar en este modelo?

¿Es o no una aliada a la hora de jugar? Recordemos que Ally es aliada en inglés. Y sin duda, esta consola lo es. Para jugar un videojuego genial de PC en esa última hora o máximo 2 horas antes de dormir, con el frío que hace y estando en cama, esta consola llega como anillo al dedo. Y es que sus características son bastante buenas, y si comparas su precio con el de un notebook gamer, no tienes por donde perderte.

Asus ROG Ally está lista para derribar a Steam Deck de su trono. Con una hoja de especificaciones más poderosa y la capacidad de sumergirse en cualquier lanzador o app de juegos que elijas, esta consola sin duda está por encima.

Sin embargo, debemos recordar que incluir una PC para juegos completa en un modelo de forma portátil es una tarea difícil para cualquiera. Asus lleva años produciendo algunas de las mejores computadoras portátiles para juegos del mercado: era de esperar que su producto fuera bueno.

Especificaciones

Procesador: AMD Ryzen Z1 Extreme (arquitectura Zen 4) con 8 núcleos y 16 hilos y turbo hasta 5,10 GHz.

Gráficos: AMD RDNA3 (12 CU) hasta 2,70 GHz.

TDP de hasta 30W enchufado y 25W usando batería

16GB LPDDR5 de RAM

512GB de almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe 4.0

Pantalla IPS touch Full HD (1920×1080) hasta 120 Hz. con brillo hasta 500 nits

Botones tipo Xbox, (botones ABXY, L1, L2, R1, R2, análogos con botón, Dpad y botones Vista y Menu)

Botones ROG para abrir la interfaz principal y menú dentro de juego

Botones M1 y M2 traseros configurables

Batería de 4 celdas 40Wh

Tamaño: 28×11,1×3,24cm (ancho, profundidad y altura)

Peso: 608 gramos

Diseño: hermosa, pero deberás tener manos fuertes

No mientan: tener en tus manos más de 600 gramos por un largo periodo de tiempo NO es cómodo. Este es un punto que dependerá de varios factores: tamaño de manos, fuerza, entre otros. La Nintendo Switch Oled tiene un peso de 320 gramos, y la diferencia después de jugar más de 2 horas se nota.

Asus ROG Ally EUROPA PRESS (EUROPA PRESS/Europa Press)

Sin embargo, en cuanto a diseño, sin considerar su peso, la consola es hermosa. En un color blanco, con iluminación, buen tamaño de botones, buenas palancas y detalles propios de la marca, la consola enamora a primera vista. El audio cuenta con Dolby Atmos: te envolverá.

Arriba de la consola tenemos botones de volumen y de encendido (que además es lector de huellas), indicadores de carga y encendido, y los puertos. Obviamente en las esquinas (por atrás) tenemos nuestros ya clásicos R1, R2, L1, L2. Y algo brillante atrás: ventilación y de la buena.

Hablando de botones, la consola cuenta con 2 más que los “convencionales”. Se trata de los botones programables M1 y M2 en la parte trasera, al alcance de tus dedos en modo agarre. Algo que hemos visto en controles, o que antiguamente jugadores adherían a algunos controles mediante kits de mod.

Asus ROG Ally

¿El frente? La reina es la pantalla: 7 pulgadas. En general la consola es hermosa: un diseño simple, con muchos detalles, pero sin caer en lo recargado. Me genera temor el color blanco por posibles manchas o mal aspecto a largo plazo con el uso, me habría agradado más en color negro, pero no le queda mal.

Control: insistimos en que es una consola para manos grandes

Para construir este review, la consola fue utilizada por un usuario hombre de altura promedio, una usuaria mujer de altura promedio y un usuario infantil de 10 años. ¿Por qué esto es importante? Porque a diferencia de la Nintendo Switch, donde puedes cambiar los Joy-Con por controles alternativos de mayor tamaño, aquí el control “es lo que es”.

Y sorpresa: obviamente no a todos nos acomodaron las manos a la hora de jugar. El usuario hombre pudo sostener la consola y alcanzar todos los botones sin problema, aunque, el peso se hizo notar y no pudo mantener largas sesiones jugando. La usuaria no tuvo tanta suerte: de manos un poco más pequeñas, le incomodaba tan solo tomar la consola, y era un esfuerzo horrendo tratar de alcanzar los botones personalizables M. La misma situación sucedía con el usuario infantil, a quien también le costaba acceder a otros botones. ¿Conclusión? No es una consola para todo el mundo.

ASUS ROG Ally Consola portátil

Analizando el control en general, su distribución nos recuerda a un control de Xbox (aunque insistimos en que “más grande”). Lo que podemos destacar en este aspecto, es que los botones son más suaves que un control de esos y eso es un punto a favor en este caso. Un punto que no nos agradó tanto fue “el recorrido” de los botones traseros (L,R) porque era corto. Las nuevas generaciones de consolas nos han acostumbrado a recorridos más largos que aportan a la sensibilidad, sobre todo en juegos de carreras, disparos y otros que requieran mayor presición.

Los análogos funcionaban bien, aunque nos ocurrió un problemilla: tenía deadzone. Para quienes no están familiarizados con el concepto, la zona muerta, o deadzone, de un controlador de videojuegos es el margen máximo que puede moverse un joystick o stick antes de que el videojuego lo reconozca. Es decir, aunque muevas el mando ese trayecto, en el videojuego no habría acción alguna.

Por tanto, si un mando tiene una zona muerta más baja, será mucho más sensible y detectara cualquier mínimo movimiento que se produzca. En cambio, una zona muerta más amplia hará que sea más insensible, haciendo que el dispositivo de entrada ignore los movimientos sutiles. Nos percatamos que los colegas chilenos de Pisapapeles, tuvieron un problema similar y varios sitios más.

Procesador, gráficos, es hora de jugar: la potencia es lo que destaca en esta consola

Pero no crean que nos quejamos de todo. Insistimos en que, en su categoría de producto, esta consola es bastante bueno y ahora te explicaremos por qué. No hay que olvidar estos 3 datos clave:

Procesador: AMD Ryzen Z1 Extreme (arquitectura Zen 4) con 8 núcleos y 16 hilos y turbo hasta 5,10 GHz.

Gráficos: AMD RDNA3 (12 CU) hasta 2,70 GHz.

16GB LPDDR5 de RAM

Estos números son los que transforman a esta consola portátil, en una poderosa máquina. Respecto a rendimiento, la consola da lo esperado: juegos poderosos a una calidad media, muy jugable y decente. No los pidas al 100%, porque recuerda que estás metiendo un PC en modo portátil.

Pero probamos, por ejemplo, Forza Horizon 5 y se jugó increíble. Eso si, con ese título la batería no dio “aproximadamente” una hora de batería. He ahí nuestro relato inicial de que esta consola es una joya “para esa hora antes de dormir”, tras un largo día de trabajo en la oficina. ¿Quieres ahorrar batería? Puedes hacerlo mediante las configuraciones gráficas, pero pierdes calidad y la experiencia se pierde un poco.

Asus ROG Ally Consola portátil

Insistimos en que “la gracia de esto” es sentir que tienes el poder de un PC en tu bolsillo. Eso si, un Microsoft Flight Simulator en alta, imposible. La consola tiene sus límites. Y con Forza, o Baldur’s Gate en alta: se calentó un poco el equipo. El juego que nos dio una experiencia agradable fue Stardew Valley. Casi cuatro horas, 120 Hz, un agrado.

Pero insistimos que para entrar a “competir” con consolas portátiles “no PC” es poca la batería. La Switch Oled HEG-001 da como mínimo 4,5 horas y como máximo 9. En conclusión, para esta parte del análsis: amamos la potencia que nos da, pero esa potencia necesitaría una mejor batería.

Software propio: una carta bajo la manga

La consola cuenta con un “detallazo” adicional que le suma muchos puntos positivos: su software Armoury Crate de Asus. Nos encantaron las opciones que brinda.

Puedes configurar los controles, los botones personalizables, jugar con tu RGB y Aura Sync, tienes acceso a tu catálogo de juegos de manera más ordenada, entre otras opciones. Es sin duda un acierto, te aleja un poco de esta sensación de “Pc con Windows de bolsillo” y te vuelve a recordar que el concepto apunta más a una consola.

Asus ROG Ally

¿Y mi HDMI?

Extrañé un HDMI, aunque fuese en versión mini. La consola cuenta con el conector ROG XG Mobile propietario de Asus para conectar tarjetas gráficas externas y a través de eso, podrías conectarla a una pantalla externa.

Vimos un review donde un colega extranjero conectaba la consola a una RTX 4090 dando un resultado INCREÍBLE. Pero la inversión ya se torna muy alta (consola + tarjeta gráfica externa + monitor), algo que tal vez el notebook te soluciona en sencillo (trae su propia pantalla más grande, y además puedes conectarle un monitor sin la necesidad de algo “extra”.

Aquí no sabemos bien si “extrañar al HDMI” o usar esto como impulso para transformar a la Rog Ally en un monstruo poderoso. Porque realmente, conectada a la tarjeta externa extra, el resultado es fenomenal.

Conclusiones: una aliada para “después” del trabajo

Tal vez nos faltó algo más de tiempo para experimentar con el “Windows 11″ de la consola. Pero usandola para lo que venía preparada: juegos a través de la app de Xbox y Steam, la consola cumplió. En comparación a Steam Deck, la consola más conocida de este segmento, Asus logró entrar a la categoría con un modelo mucho mejor logrado, de eso no hay duda.

Pero sigue teniendo falencias del segmento como la batería y el tema de que, al no poder intercambiar los controles como un reciente modelo filtrado de Lenovo o la Nintendo Switch, está limitando a su público, siendo que cada vez más tenemos videojugadores de juegos de PC en edades tempranas. Es una tendencia más masiva que hace 10 o 15 años, y es algo que no se consideró. Ni hablar del público femenino, a las que nos podría incomodar un poco también (sí, una de nuestras redactoras participó en este review).

¿Para quien es la consola? Si gustas de juegos más pesados que los mencionados, opta por un PC. Si te gustan juegos como Forza 5 (o con necesidades para correrlo, similares), esta consola te dará 1 o 2 horas de entretención a gran calidad, ideal para el jugador de 30 o más que tras llegar del trabajo desea relajarse un rato. Si juegas ocasionalmente y juegos con muchas menos exigencias, la consola puede darte 4 horas.

Videoconsola portátil para juegos de PC ROG Ally ASUS

Considerando todo lo que puedes hacer con Windows: acceder a otros programas, a plataformas de videojuegos retro, navegar, y más: esta consola es un acierto para quienes saben sacarle provecho real a un computador y no se limitan simplemente a las tiendas oficiales de videojuegos online. Sin duda Asus Rog Ally es un excelente primer acercamiento de la marca al mundo de las consolas portátiles y es de esperarse que, estos detalles que nosotros como otros tantos periodistas a nivel mundial mencionamos, sean considerados para una segunda generación que sin duda esperaremos con ansias.

Porque por precio y lo que trae, esta consola sin duda alguna puede convertirse en un buen producto respecto a sus ventas para este 2023.

Disponibilidad y precios

El ASUS ROG Ally está disponible en el mercado chileno desde hace unos días, entró en venta el 4 de septiembre en este país. Tiene un precio de $769.990, lo que incluye 3 meses gratis de Xbox Game Pass Ultimate.