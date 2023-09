Como hacer tu propia coctelería para el 18, con un toque tecnológico

Celebraciones por doquier y tendrás muchas visitas. ¿Te falta tiempo? ¿Te falta espacio? Te traemos algunas recomendaciones tecnológicas para que prepares tus cócteles con menos esfuerzo y más estilo. A veces buenos accesorios facilitan mucho el trabajo.

¿Siempre te quedas sin hielo? Lo primero que te queremos presentar, son las máquinas para hacer hielo: si, a parte de tu refrigerador. Posiblemente en tu refrigerador tengas mucha carne y poco espacio, lo que dificulta guardar las bolsas de hielo comerciales que suelen ser de 1 o 2 kilos (al menos) usando un amplio volumen.

Gentileza

Las máquinas de hielo se parecen en aspecto a la máquina de hacer pan. Se trata de una máquina comúnmente ovalada. Tiene un depósito en el que pondrás agua, y mediante la configuración, verás cuanto hielo hacer. Curiosamente en Coca-Cola tienen una (con el diseño de la marca), siendo un aún mejor aliado para la clásica “piscola” chilena. Lo que sí, el precio es algo elevado (154.990).

Para qué una licuadora, si puedes tener “2 en 1″

Un gran problema en las cocinas de los departamentos es el espacio. Tener una licuadora, puede ocupar mucho. Por eso la recomendación siempre es optar por electrodomésticos que sean “varios en 1″. Y encontramos hace poco un 2x1 que es un compañero ideal para las fiestas patrias: el procesador de alimentos 3000 Series de Philips.

Gentileza

¿Por qué? Porque como procesador de alimentos es un poderoso aliado para hacer el pino de tus empanadas o un pebre, y por otro lado trae un vaso de licuadora ideal para un mango o pisco sour casero.

El nuevo modelo HR7301 de la serie 3000 tiene 750 W de potencia del motor y 4 accesorios, lo que ofrece versatilidad para crear recetas con excelentes resultados y rendimiento. Además sus “vasos” son bastante grandes, para preparar todo de una vez. El precio, considerando que son dos productos en uno, es bastante atractivo: 59.990

Accesorios simples, pero útiles

Si no tienes presupuesto para una máquina de hielo, y todavía te molesta comprar esa gigante bolsa de hielo en el comercio que utilizará la mitad de tu freezer, hay una opción más económica y que usa un sistema simple: simplemente estar helado.

Hoy existen en el mercado varios diseños de hielo (de piedra, metal, vidrio o incluso plásticos) que lo único que te piden es tenerlos helados. Si no tienes suficiente espacio en la parte de arriba de tu refrigerador, la recomendación es la siguiente: trata de tenerlos hasta que congelen en la parte de arriba, y luego bájalos. Dependiendo el material, mantendrá el frío bastante tiempo.

Gentileza

Limones, sin trabajo

Y ya que hablamos de pisco sour, aquí un clásico: el exprimidor de limones eléctrico. No le tengas miedo al precio, porque hay modelos muy buenos y bastante económicos, como uno de Ursus Trotter que vale solo 16.990.

Gentileza

El exprimidor WETZEL de Ursus Trotter es un producto simple y fácil de usar. Posee un económico y poderoso motor de 40 watts, además es bidireccional (TWO TOUCH & TWIST TEK). Cuenta con un elegante diseño de acero inoxidable de 1 litro de capacidad completamente desarmable y de fácil limpieza. Adicionalmente, incluye 2 conos intercambiables para limón de pica y limones convencionales. Tú decides cuál usar en tu coctelería.

Y hablando de cócteles, te dejamos algunas recetas:

Terremoto

Ingredientes:

- Helado de piña

- Vino Pipeño (helado previamente)

- Granadina

Servir el helado primero, dos o 3 cucharadas generosas en un vaso. Luego poner el pipeño hasta cubrir y que el helado flote. Terminar con un chorro de granadina. La cantidad dependerá del nivel de dulzor que le quieras dar a la preparación.

Sebastian Cisternas/ Aton Chile. (SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE./SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.)

Pisco Sour

Ingredientes:

- 2 oz (50 ml) de pisco chileno

- 1 oz (30 ml) de zumo de limón (puedes optar por pica)

- 0.50 oz (15 ml) de sirope d azúcar

- Una clara de huevo

- Hielos

Inicia tu receta mezclando el zumo de limón (previamente extraído con un exprimidor) y el pisco en una coctelera hasta que se integren. Una vez se hayan fusionado el pisco y el zumo de limón, pasa a una licuadora.

Vierte el sirope de azúcar y la clara de huevo. Licúa hasta que todos los ingredientes se unan. Sirve en un vaso con suficiente hielo para que el pisco sour se enfríe. Decora con unas hojitas de menta. Hay quienes le ponen un toque de canela sobre la espuma.

El Pisco Sour es el cóctel más reconocido internacionalmente. Dreamstime

Mediaza Spritz

Ingredientes:

- 2 frutillas lavadas y machacadas.

- 2 hojas de albahaca.

- 30 ml de jugo de limón recién exprimido

- 30 ml de syrup.

- 45 ml de Livenza Spritz.

Mezclar los ingredientes en una coctelera y agitar con abundante hielo durante 15 segundos. Procede a servir en un vaso corto y complementar con cerveza de trigo. ¿El toque? Decorar frutillas y una hoja de albahaca.

Livenza

Citrus Spritz

Ingredientes:

- 15 ml de jugo de pomelo.

- 22 ml de jugo de limón recién exprimido.

- 22 ml de jugo de mandarina recién exprimido.

- 15 ml de syrup

- 1/4 de manzana roja

- Pre-mezclar y agitar en una coctelera.

- Luego agregar 15 ml de Triplec Sec

- 45ml de Livenza Spritz

Agitar todo con abundante hielo durante 20 segundos. Una vez listo, servir en un vaso corto con hielo y completar con tónica, para terminar, decorar con un corte de manzana y una flor de menta.

“London Gin”

Ingredientes:

- 45 ml Larios London Dry Gin.

- 30 ml Jugo de pomelo fresco.

- 30 ml Syrup de té verde.

- 15 ml Jugo de limón fresco.

- 1 botellín de Tónica.

- Pomelo para decorar

Este es un poco más elaborado, pero te prometemos que tu paciencia será recomendada.

Preparación:

Syrup de té verde: mezcla una taza de té verde por dos de azúcar, revuelve hasta que se disuelvan todos los cristales de azúcar, deja enfriar antes de utilizar.

Agrega todos los ingredientes a excepción de la tónica, en una coctelera o un frasco con tapa.

Agrega hielo en cubo y agita por 15 segundos aproximadamente. Colar y servir en una copa grande con hielo cubo y completa con tónica. Decorar con un corte de pomelo. Disfruta con moderación y mantente hidratado

“La Pócima”

Ingredientes:

- 45ml Jim Beam Honey.

- 30ml Jugo de tomate.

- 30ml Jugo de manzana roja.

- 15ml Jugo de Limón.

Preparación:

Agrega todos los ingredientes en una coctelera o un frasco con tapa con abundante hielo. Agitar por 20 segundos y servir en un vaso corto. Disfruta con moderación y mantente hidratado.

“Lugh”

Ingredientes:

- 45ml Larios Rosé.

- 7,5ml Licor de Cassis.

- 7,5ml Licor Curacao Blue.

- 15ml Jugo de limón.

- Tónica.

Preparación:

Agregar todos los ingredientes en una coctelera o un frasco con tapa. Agitar por 10 segundos. Servir en un vaso con hielo.

¿Y la piscola?

Simple: hielo, pisco (a gusto) y Coca-Cola. Si la quieres blanca, con “Sprite”. No hay ciencia, solo paladar desarrollado.

Día de la piscola (ATON CHILE)

Bonus track: ¿Y si no quiero preparar nada?

Es válido. Y en nuestra búsqueda de recetas para estas fechas, dimos con un dato curioso. Chile tiene un consumo de aproximadamente 14 litros de vino per cápita al año, pero si no te gusta el vino, hay otras opciones, ya listas.

Gentileza

El consumo de cócteles listos para servir sigue creciendo con propuestas cada vez más innovadoras, entre ellas Spices Cocktails, emprendimiento nacional que cuenta con el apoyo de 3 fondos Corfo en el desarrollo de sus fórmulas para disfrutar “in house” inspiradas en best sellers que ofrecen cartas de bares y restaurant del mundo,”. “Happy Hour Box” incluye, en formato lata que alcanza a dos copas cada uno, los sabores Cosmopolitan, Sex on the Beach, Bahama Mama, Margarita Blue, Appletini y Mango Mai Tai.