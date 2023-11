Nicolas Cage está asustado por la integración de la inteligencia artificial en el cine: “Es una pesadilla”

La inteligencia artificial no solo amenaza a los trabajadores de una fábrica o a los empleados de un call center. El avance de la tecnología tiene con los pelos de punta a los talentos de Hollywood, debido a que un mecanismo de aprendizaje automático es capaz de hacer casi cualquier cosa sin que un actor o actriz esté presente en el set de grabación.

Nicolas Cage lo sufrió y se pronunció en contra de la situación.

En una reciente entrevista que ofrece a Yahoo Entertainment, el actor de 59 años se mostró ingratamente sorprendido por los efectos de la inteligencia artificial, aplicados a su cameo como Superman en The Flash.

Nicolas Cage califica lo que sucedió como “una pesadilla” y una cuestión “inhumana”, según Infobae.

Nicolas Cage confirmó en una entrevista con Yahoo! que estuvo presente en el set de #TheFlash, con el traje de Superman.



Él sólo rodó una escena, donde simplemente miraba la destrucción de Krypton, en silencio. Pero finalmente, su escena se creó con CGI. pic.twitter.com/LOXHcAbMIe — Leyendas DC (@LeyendasDC) November 2, 2023

“Lo que se suponía que debía hacer era simplemente estar de pie en una dimensión alternativa, si quieres llamarla así, y presenciar la destrucción del universo. Kal-El estaba siendo testigo del fin de un universo, y puedes imaginar lo que eso significaría en términos de lo que puedo transmitir en ese corto tiempo que tuve. No tenía diálogo [así que tenía] que transmitir la emoción con mis ojos. Eso es lo que hice. Estuve en el set tal vez durante tres horas”, dice Nicolas en su entrevista.

“Cuando fui a ver la película, era yo peleando contra una araña gigante. Eso no es lo que hice. No creo que haya sido inteligencia artificial. Sé que Tim (Burton) está molesto por la inteligencia artificial, al igual que yo. Fue CGI, para que pudieran rejuvenecerme, y estoy luchando contra una araña. No hice nada de eso, así que no sé qué pasó allí”, dijo el icónico actor de Hollywood.