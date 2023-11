Así de espeluznantes eran los extraterrestres que imaginaba la ciencia ficción antes de la llegada de la televisión

Filósofos de la Antigua Grecia, como Platón y Aristóteles especulaban sobre la existencia de vida en otros planetas. Sin embargo, fue hasta finales del siglo XIX cuando se comenzó a plasmar en los libros como podrían lucir los extraterrestres.

La diferencia de esos primeros extraterrestres plasmados en libros de hace más de un siglo, son muy diferentes a los que plantea la ciencia ficción de ahora. Ciertamente, la actualidad tiene mucho más material avanzado, como para plantear una posibilidad más real.

No obstante, al no estar nada confirmado todo puede ser tan verdad como mentira. Y como nuestro trabajo no es elegir, ni juzgar la imaginación de ninguno de los científicos de distintas épocas, vamos a mostrarles en imágenes como era que la ciencia ficción imaginaba a los extraterrestres antes de la llegada de la televisión.

La BBC Mundo recoge una serie de imágenes que se publicaron en los libros entre los años 1880 y 1930, que fue cuando se comenzó a popularizar la televisión. En estas ilustraciones, los expertos de entonces imaginaban a los extraterrestres como figuras geométricas, animales (sobre todo insectos) humanoides robóticos y hasta seres entre animales y humanos con más de cuatro extremidades.

Emmanuel Lafont. cortesía BBC

¿En qué se basaban los que plasmaban estas imágenes?

Los escritores y artistas de la época se basaban en su imaginación y en su conocimiento del mundo natural para crear sus propias visiones de los seres de otros planetas.

Emmanuel Lafont. cortesía BBC

Emmanuel Lafont. cortesía BBC

Una de las representaciones más comunes de extraterrestres en la ciencia ficción temprana era la de criaturas humanoides. Estas criaturas eran a menudo similares a los humanos en apariencia, pero podían tener características físicas que las hacían únicas, como piel verde, ojos grandes o cabezas alargadas.

Otra representación común de extraterrestres era la de criaturas monstruosas. Estas criaturas eran a menudo hostiles a los humanos y podían representar una amenaza para la civilización.

Emmanuel Lafont. cortesía BBC

Emmanuel Lafont. cortesía BBC

También existían representaciones de extraterrestres que eran más neutrales o incluso benevolentes. Estas criaturas podían ser guías o mentores para los humanos, o podían ayudar a los humanos a aprender más sobre el universo.