Director de Super Mario RPG de 1996 quiere hacer una versión para la consola que vendrá después de Nintendo Switch

Chihiro Fujioka, uno de los dos directores de la versión original de Super Mario RPG de 1996, quiere trabajar en una secuela para las consolas que Nintendo pretenda sacar en el futuro. El desarrollador y músico no estuvo involucrado en el nuevo videojuego del entrañable fontanero, que se lanzó el 17 de noviembre para Nintendo Switch. Pero quiere ser tomado en cuenta para los futuros proyectos.

De acuerdo con lo que reseña Level Up, Fujioka trabajó con Nintendo para el desarrollo de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars en 1996. Además, estuvo en los créditos de Mario & Sonic y en las continuaciones de la subserie de Mario & Luigi.

Con motivo del reciente lanzamiento del remake de Super Mario RPG, Fujioka fue entrevistado por MinnMax, ya que es una de las voces autorizadas para hablar de todo lo que tenga que ver con la franquicia de Mario.

Dijo que le gustaría trabajar de nuevo con Nintendo en cualquiera de sus desarrollos, pero que lo ideal para él sería que su carrera en el mundo de los videojuegos finalice con algo relacionado a Super Mario RPG.

“En mi carrera he estado involucrado en un montón de juegos y, sabes, en verdad quisiera que el último fuera un juego más de Mario RPG. Creo que Mario & Luigi es genial, pero me gustaría ir atrás y crear un Mario RPG en el que sólo controles a Mario”, dijo Chihiro Fujioka.

¿Nintendo lo tomó en cuenta para un futuro proyecto? Al ser cuestionado sobre un contacto entre él y la gran N de los videojuegos, Fujioka le dijo a los entrevistadores que “eso es un secreto”, por lo que la puerta de una futura colaboración ha quedado abierta.

Super Mario RPG se erigió como uno de los primeros juegos de rol en presentar pulsaciones de botones cronometradas, lo que agregó una nueva capa de estrategia al combate.

Lo diseñó el maestro Shigeru Miyamoto, con la dirección de Chihiro Fujioka y Yoshihijo Maekawa, el guion de Kensuke Tanabe y Atsushi Tejima y la música de Yoko Shimomura.

A Chihiro Fujioka lo pueden encontrar en las redes sociales con constantes videos en los que demuestra su talento para la percusión.