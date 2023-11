¿Fan de Zelda? Ya hay peluches de Kologs con mochila de Zelda: Tears of The Kingdom

Parece que ya hay un nuevo conjunto de productos de merchandising de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que proviene de Japón.

Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch

Se ha anunciado una serie de nuevos peluches oficiales centrados en los Kologs. Aquí están los detalles:

Peluches de Kologs con mochila: Inspirados en los simpáticos Kologs del juego, reflejan la mecánica Ultramano del juego. Fecha de lanzamiento: febrero de 2024.

Peluches luminosos de Pikmin: Una adición nueva a la serie de peluches Pikmin All Star Collection, que completa la línea de peluches de Pikmin de Sanei Boeki. Fecha de lanzamiento: febrero de 2024.

Zeldamanía

La fiebre desatada por The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fue tal que incluso en Japón se ha generado un fenómeno curioso: las empresas están dando vacaciones a sus empleados para que puedan disfrutar del juego.

Según un artículo del Japan Times, citado en 3D Juegos, muchos trabajadores japoneses han solicitado días libres remunerados específicamente para jugar a este esperado título exclusivo de Nintendo Switch, y algunas compañías han alentado a sus empleados a hacerlo.

El éxito comercial de Tears of the Kingdom ha sido impresionante desde su lanzamiento. Nintendo ha informado que el juego vendió 10 millones de copias en todo el mundo en sus primeros tres días, y en Japón, específicamente, se vendieron 2,24 millones de copias en el mismo período de tiempo.