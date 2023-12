Review | Harman Kardon Onyx Studio 8: audio de calidad con un diseño increíble

El parlante Harman Kardon Onyx Studio 8 nos recordó al planeta saturno inmediatamente. Fue amor a primera vista al ver su diseño, pero al encenderlo, comprendimos que además de su belleza, su calidad de audio sorprende.

Este modelo pertenece a la última generación de la familia de altavoces inalámbricos más populares del fabricante estadounidense. Es un altavoz que destaca por sus dimensiones: apenas llegó a la casa se transformó en el protagonista de la mesa de centro. Y si bien, es grande, tampoco incomoda.

Nos enfrentamos a un equipo de 3,52 kg y dimensiones de 312 x 275,8 x 163,8 mm milímetros. Si bien su diseño de saturno y la manilla metálica que posee facilita su transporte, tampoco es como para sacarlo a la calle y portarlo por ahí.

HK (Martí Sans/MartÌ Sans / Stocksy United)

Potencia y conectividad

Su potencia, más allá de los Watts, es brillante por lo envolvente del sonido. Su diseño permite que el sonido inunde el lugar en 360°. Contamos aquí con 50W de potencia, un Woofer de 120mm, dos Tweeter de 20mm y una respuesta de frecuencia de 50 Hz a 20kHz. Más que suficiente.

Cabe destacar que incluye micrófono para manos libres y que contestar llamadas desde el parlante resulta cómodo, aunque no es algo que haría con mucha frecuencia. Y precisamente, respecto a conectividad, el equipo cuenta con Bluetooth 5.2, entrada para la fuente de alimentación, puerto auxiliar de 3,5 milímetros, y puerto USB-C (¡Bastante completo!).

HK

¡Y atentos a ese cable de carga! Funcionará muy bien. El equipo cuenta con una batería de 11,70 Wh/3.250 mAh, que brinda hasta 8 horas de autonomía.

Conclusiones generales

Como siempre decimos a la hora de realizar reviews: lo bueno y lo malo dependerá de qué uso quieras darle al equipo. Aquí tenemos un potente parlante inalámbrico. Si quieres un altavoz inalámbrico para utilizar en casa y das prioridad a la calidad de sonido, el Harman Kardon Onyx Studio 8 es el parlante perfecto para ti.

HK

El audio que brinda es excelente, acompañado por un precioso diseño y una buena autonomía de 8 horas. El extra: varios tipos de entradas y puedes incluso contestar llamadas.

La parte negativa es que el sonido no se puede adaptar a tus preferencias, porque no hay ecualizador. Habría sido genial algún acceso vía app. Y aunque es inalámbrico, no es un parlante para sacar de paseo, ya que no tiene resistencia al agua.

HK

Si no te importan estos detalles, porque buscas algo para el interior de tu casa: prepárate a disfrutar de un audio increíble, de la mano de un diseño que SIN DUDA llamará la atención entre tu decoración.