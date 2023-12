Guía de tecnología low-cost para navidad: algunas curiosidades que encontramos en CSByte

La navidad se encuentra a la vuelta de la esquina y en muchas oficinas y familias se juega el amigo secreto, siendo una excelente opción para regalar productos tecnológicos a menos de 12 mil pesos, ya que según encuesta de la CNC los chilenos gastarán un 30% menos que la navidad anterior y comprarán un 36% de regalos menos debido a la crisis económica.

Bajo esta realidad es que CSBYTE, empresa de tecnología con más de 20 años en el mercado, entregó un completo listado de los mejores regalos y los imperdibles para estas fiestas “low cost”.

Para complementar tu PC

Uno de los insuperables es el Combo Teclado + Mouse Logitech MK120 de tamaño normal cuyo diseño familiar lo hace fácil de usar y agiliza la puesta en marcha. Sólo hay que conectar esta combinación con cable a una toma USB para empezar a usarla. Lo encuentras disponible a $12.140 pesos.



Para los niños más pequeñitos de la casa, que son los que más esperan navidad existe el Combo Mouse Inalámbrico / Pad Mouse SPIDERMAN 2. Este kit con diseño de Spiderman incluye un mousepad con medidas de 24 x 22cm ideal para juegos. Su base de goma antideslizante ofrece un funcionamiento estable. Flexible y plegable para llevar en cualquier lugar, apto para cualquier tipo de mouse, láser y óptico. a sólo $5.990 pesos.



Música

Por otro lado, para las niñas se encuentran Audífonos Alámbricos disney My Little Pony, estos han sido un éxito en todo el mundo gracias a la calidad y a la diversidad de sus diseños los cuales están especialmente para jóvenes y niños que disfrutan de la música y del mundo mágico de My Little Pony. Además, cuentan con un forma over-ear, lo que significa que cubren completamente las orejas, aislando el sonido exterior y brindando una mejor calidad de audioa sólo $8.990 pesos.



Para los hijos adolescentes o papas amantes de la música se encuentran los Parlante Bluetooth Fiddler Go 2 Azul. El Fiddler G2 es un mini parlante bluetooth diseñado para acompañarte a cualquier lugar. Es lo suficientemente pequeño como para guardarlo en cualquier bolso, mochila o cartera y está diseñado con atractivos colores para que elijas el que mejor se ajuste a tu estilo a sólo 7.600 pesos



¿Notebooks? Sí.

Y por último para los prefieren aprovechar y ahorrar adelantando gastos para estudios o trabajo del próximo año, el Notebook HP Folio 9470M que tiene procesador i7 con 256GB disco SSD, 8GB RAM, 14′', es reacondicionado con 1 año de garantía y está en promoción a sólo 124.000 mil pesos y es una excelente oportunidad para trabajos que requieran principalmente uso de ofimática.



“En resumen, la crisis económica no tiene por qué arruinar la Navidad y la posibilidad de hacer regalos especiales. Con un presupuesto limitado, es posible encontrar productos tecnológicos atractivos y útiles a menos de 15 mil pesos”, comenta Cristóbal Soto, gerente general de CSBYTE