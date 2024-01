PlayStation elimina para siempre un juego exclusivo sin ningun aviso en PS4 y PS5

El año 2024 se vislumbra como un momento significativo para PlayStation, ya que el esperanzador catálogo inicial de PS5 y la posible llegada de PS5 Pro en la segunda mitad del año generan optimismo. Sin embargo, este año comienza con cambios en la tienda de PlayStation, con la retirada de un juego exclusivo.

El 19 de enero, The Last of Us Parte II Remastered con su nuevo modo Sin Retorno llegará a la plataforma, seguido por Final Fantasy VII Rebirth el 29 de febrero, ofreciendo a los jugadores la libertad de forjar su propio camino en un mundo abierto.

No obstante, no todas las noticias son positivas, ya que se ha retirado un juego exclusivo de PlayStation Store sin previo aviso.

Gran Turismo Sport, cuyos servidores cerrarán el 31 de enero, ha desaparecido abruptamente de la tienda digital de PlayStation.

El juego no se encuentra disponible para su compra en las plataformas PS5 y PS4, lo que sugiere una retirada sorpresiva sin anuncio oficial. Esto podría ser una medida para evitar compras de un juego próximo a su finalización, aunque la falta de comunicación oficial sobre esta acción llama la atención.

El cierre inminente de los servidores de Gran Turismo Sport hace que el título sea prácticamente imposible de jugar, lo que llevó a Sony a tomar la decisión de eliminarlo de la venta digital para evitar inconvenientes a los usuarios de PS5 y PS4.

Gran Turismo Sport, anteriormente destacado en PlayStation Store como una experiencia de simulación de conducción real, involucraba a los jugadores en competiciones respaldadas por la FIA.

Ofrecía campeonatos online para representar a países o marcas de automóviles, proporcionando una experiencia accesible tanto para principiantes como para expertos del volante. Sin embargo, ahora se ha retirado de la tienda sin explicación oficial, dejando a los jugadores sorprendidos por esta repentina desaparición.