Error 404: ¿qué es y por qué se produce?

En más de una ocasión seguro que has hecho clic en un enlace y este te redirige automáticamente a una página que muestra un mensaje que dice que el contenido solicitado no está disponible, a menudo como “404 Not Found” o “404 page not found”. El error 404 es un código de estado HTTP enviado desde el servidor web al navegador, es decir, al cliente que hizo la petición HTTP. Es así como el navegador muestra el código como una página de error.

El enlace que conduce a esta página se denomina “dead link” (enlace muerto) o “broken link” (enlace defectuoso). El código de estado HTTP 404 suele abreviarse como “Error 404″, “HTTP 404″ o “404 Code”.

¿Por qué aparece el error 404?

El detonante más común del error 404 es que el contenido de la web ha sido eliminado o trasladado a otro URL. Sin embargo, hay otras razones por las que puede aparecer una página HTTP 404 en tu navegador.

• La dirección URL o sus contenidos (archivos o imágenes) se han eliminado o cambiado(los enlaces internos del sitio no han redireccionado a la nueva página de destino).

• El enlace no se colocó correctamente (por ejemplo, por falta de atención en la creación o rediseño), el URL se enlazó de forma incorrecta (no se marcó adecuadamente) o la dirección que el usuario introdujo en la barra del navegador no concuerda con el URL.

• El servidor web responsable no está en funcionamiento o hay problemas de conexión.

• El nombre de dominio solicitado no puede ser convertido en una dirección IP por el Domain Name System.

• El nombre de dominio (ya) no existe.

La mayoría de los enlaces rotos suelen permanecer en línea durante un periodo prolongado de tiempo, debido, principalmente, a que los operadores de servicios online difícilmente saben qué contenidos se han movido o eliminado. Con frecuencia, los motores de búsqueda —como Google, Bing y Msn, entre otros— ofrecen en sus resultados contenidos que ya no están disponibles (al menos no en el URL especificado).

A otras páginas web como blogs, portales de noticias, etc., tampoco se les notifica que el sitio se ha eliminado o de que se le ha asignado un nuevo URL. Además, debido a que no todos los operadores web revisan constantemente sus enlaces externos, es común que los enlaces rotos pasen desapercibidos.