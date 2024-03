Review | Princess Peach: Showtime: la multifacética aventura de la princesa nos sorprendió

La Princesa Peach ha sido un personaje potente desde hace décadas. Existimos quienes la elegíamos sin duda alguna a la hora de jugar Super Mario Kart en Snes, o quienes también disfrutamos jugando con ella en Super Mario Bros. 2. De hecho, Peach pese a ser el personaje más lento y el que menos fuerza tiene de los cuatro personajes jugables en ese videojuego, nos otorgaba la increíble habilidad de flotar en el aire durante unos segundos, volviéndola posiblemente el personaje más útil del juego. Para quienes no conocen la historia de la princesa: esta no es la primera vez que la heroína es protagonista.

De hecho, recordemos que además de Mario Kart, la princesa ha sido personaje jugable en Mario Party, Mario Tennis y otros. Incluso protagonizó otro título: Super Princess Peach (en español Super Princesa Peach), un juego de la saga Mario para Nintendo DS, pero con la diferencia de que en este, los roles de Mario y Peach cambian. Ahora Mario, Luigi, y los Toads son los que necesitan ayuda, ya que fueron secuestrados y llevados a Isla Sensa por Bowser, quién ha robado el Sensacetro, un objeto mágico capaz de influenciar emociones. Peach, con la ayuda de una sombrilla parlante llamada Brillita, y sus propios poderes de emociones, debe rescatarlos. Ahora, en “Princess Peach: Showtime” nuevamente es la líder y protagonista de la aventura. Tal vez un impulso extra fue la película de Super Mario reciente, donde la vimos muy empoderada.

Princess Peach Showtime

Una Princesa Peach para la nueva generación

Porque si algo nos quedó marcado de de Super Mario Bros. La Película es que la Princesa Peach no necesitaba “ser rescatada” como en los primeros juegos, si no que estaba lista para luchar “al lado” de Mario. La fortaleza de la joven y su historia personal expuesta en la película, la transformaron nuevamente en un ícono. De hecho: aquí no hay Mario.

El lanzamiento de Princess Peach: Showtime vino a ser “la guinda de la torta” para fortalecer al personaje. Y nos encantó. Sin embargo, adelantando un poco la evaluación del videojuego, no es un 10. Creemos que la princesa puede aún más. Pero vamos a analizar esta nueva y gran aventura.

Una buena “primera apuesta”

Si bien, no es el primer juego de la princesa (ya te mencionamos el de Nintendo DS), igual lo catalogamos como una primera aventura, porque es como un renacimiento de la princesa: más independiente, más fuerte, más llamativa como personaje. Pero comparándola con juegos de su categoría, como Kirby y la Tierra Olvidada, sentimos que igual “le faltó” un poco más al videojuego para ser líder de la categoría. No te desanimes: el juego es hermoso y muy entretenido. Te contaremos un poco más de su historia.

Tratando de no caer en un spoiler gigante, te podemos contar que la Princesa Peach queda atrapada en el Teatro Esplendor, un lugar de ensueño que debe liberar de un ser malvado, una suerte de bruja o hechicera. Al iniciar la aventura, verás como este ser malvado de cierta manera infecta al teatro. El lugar es habitado por unos seres pequeños y muy simpáticos que también serán parte de las obras de teatro junto a Peach y Lucy (su compañera).

Princess Peach Showtime

Las etapas, serán precisamente las obras de teatro: y por eso, en cada una de ellas, la Princesa Peach tomará el rol de un personaje. Y estos seres pequeños estarán ahí para colaborar en la “obra” también.

Princess Peach Showtime

Respecto a la princesa, son 10 los roles los que podrá adoptar. Créeme que cada traje lo amarás más que el anterior. Verás a Peach como Espadachina, o agarrando un rodillo como Repostera e incluso luciendo un gorro de detective para descifrarlo todo.

Cada rol se vincula con el avance de la etapa, no es que puedas ir variando entre ellos. Por ejemplo, cuando eres repostera, tendrás que hacer desafíos de esa índole como cocinar o decorar con crema, cuando es una intrépida ninja, tendrá que ocultarse entre la vegetación y acabar con sus enemigos sin ser detectada. Como se dije en algunos países de América Latina: “la princesa se va a creer el cuento en cada rol”.

Princess Peach Showtime

El corazón del juego es ese: ir tomando roles distintos. Lo bueno, es que el progreso no es lineal, ya que en el teatro estarás más en modo libre, pudiendo elegir cual será tu próxima aventura. Debo decir que ese espacio me recordó al castillo de Super Mario 64. El teatro se divide en plantas, donde hay 4 obras. Una vez que completes esas 4 aventuras, enfrentarás a un jefe para pasar a la siguiente área.

Princess Peach Showtime

¿Qué debes tener en cuenta en cada etapa?

Además de tus “roles” de multifacética princesa, hay otras cosas a tener en cuenta en las etapas. Por ejemplo, las monedas: con ellas podrás desbloquear nuevos atuendos para Peach y Lucy, su compañera, en una tienda de la planta baja del teatro. Amo esto de ir “comprando” extras.

Princess Peach Showtime

En segundo lugar aparecen las Esplendoritas: se trata de una divisa necesaria para desbloquear los jefes finales de cada planta y poder continuar con la aventura. Aportan también a esa sed de “completarlo todo” que se te irá despertando, cuando termines una etapa y veas que “una te faltó”. ¡¿Dónde está!?? ... Conoces bien ese sentimiento de querer tenerlo todo al 100%. Por último, siempre hay un lazo secreto en cada nivel: este es difícil de encontrar, así que fíjate bien.

Princess Peach Showtime

De hecho, la exploración es un aspecto bastante importante en las etapas. Trata de revisar cada rincón, hablar con cada personaje y pensar en cada probabilidad en las etapas. Creo que eso te complicará más que las peleas con enemigos: que por lo demás, son bastante sencillos de vencer. Los puzzles, desafíos y encontrar los elementos, son lo que te mantendrá ocupado.

Princess Peach Showtime

Las versiones de Peach que más nos gustaron

Hay modos y modos. Unos entretenidos, otros no tanto. Sinceramente Peach Espadachina es un lujo, pero Peach Repostera es un tanto aburrida y simple. Peach Patinadora es genial: su movimiento rápido y fluido nos atrapó. Aunque Peach Furtiva también tiene lo suyo: una cuota de misterio y muchas acciones útiles.

Princess Peach Showtime

Esto nos recordó la frase de Barbie “se lo que quieras ser”. Peach lo lleva a un nuevo nivel. Y se pusieron bastante creativos en Nintendo porque Peach Sirena es bien completa también. Su canto permite mover a nuestro antojo bancos de peces capaces de interactuar con el escenario. Probablemente a nivel audiovisual sea el mejor trabajo de la princesa. ¿Y las demás? Prepárate para descubrirlas.

Ojo, que las aprovecharás bastante: Cada interpretación cuenta con 3 niveles. Lo que sí, como las etapas son cortas, el juego avanza bastante rápido y sin duda nos habría gustado un poco más de contenido. Sin duda, el juego deja con ganas de más. Por eso, al inicio, te dijimos que nos parece “un buen comienzo”. ¿DLC? Ojalá.

Princess Peach Showtime

Conclusión: un juego que entretiene, pero se nos quedó corto

Princess Peach: Showtime cumple con lo esperado: presentarnos una nueva aventura de la Princesa. Una princesa independiente y que puede hacer lo que sea. ¿Esperábamos más? Ya sabíamos un poco, por los adelantos del videojuego, cuál iba a ser su formato, pero de igual manera seguimos soñando con un título mundo abierto de Peach. Para su formato, se nos quedó corto.

Princess Peach Showtime

Es un juego que se puede completar en 7-8 horas, pero créeme que esas horas te darán mucha entretención. De verdad creemos que este título puede darle espacio a un DLC y ojalá así sea, porque el formato, estructura, historia e idea del título, están muy buenos.

Princess Peach Showtime

No es muy difícil, por lo que es un juego que puede ser disfrutado entre grandes y pequeños. Las etapas fueron muy cortas sí: una cosa es que el juego sea fácil, pero al ser fácil y corto, nos deja con ganas de un desafío mayor. ¿Tal vez haber puesto un modo de dificultad mayor? Habría sido una buena alternativa.

Princess Peach Showtime

En términos de arte y diseño, enamora. Lucy, la compañera de Peach nos encantó. Te ayudará bastante a lo largo de la aventura, es útil y además le agrega un toque extra de ternura a todo. ¿Lo que más nos gustó? La experiencias de mini-juegos ligados a los roles de Peach. Insistimos, es un juego muy entretenido. ¿Nota? Siendo justos, ya que esperábamos más, le daremos un 7/10. ¿Comprarlo? Sí, lo compraría a ojos cerrados, porque es un título entretenido, dinámico, rápido y que se puede compartir en familia.

Princess Peach Showtime

Princess Peach Showtime

*Este review se realizó gracias a un acceso anticipado al videojuego que Nintendo Latam otorgó a nuestro medio especializado en tecnología, FayerWayer.