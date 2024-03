No publiques esto en redes sociales, protege tu seguridad de los ciberdelincuentes

Las redes sociales son parte fundamental de la vida de millones de personas, a diario comparten fotos y noticias; dan me gusta a publicaciones, escriben comentarios, envían mensajes privados e interactúan de diferente manera.

Sin embargo, al interactuar constantemente se difunden datos personales en internet que puede afectar la privacidad y seguridad de los internautas. Por ello, te compartimos algunos consejos para que navegues de forma segura en las redes sociales.

¿Qué datos no debes compartir en redes sociales?

Cabe destacar que internet es una herramienta útil y poderosa, pero a la vez algo peligrosa. Para navegar de forma segura y sin preocupaciones, debes conocer qué datos no compartir a través de las redes sociales.

Información personal

De acuerdo con el portal We live security, no se debe compartir información de identificación personal como el nombre de tu mascota, fecha de nacimiento, así como no subir fotos de tus documentos personales como: credencial de identificación, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de crédito.

A pesar de que estos datos son algo común e inofensivos para los ciberdelincuentes son reveladores fragmentos de información para descifrar las contraseñas y preguntas de seguridad.

Ubicación

En la actualidad, las redes sociales permiten el uso de la geolocalización dentro de las etiquetas de las publicaciones con ubicación, pero de según la empresa de ciberseguridad ESET, dentro de las 10 cosas que se deben evitar en redes sociales es compartir la ubicación en tiempo real.

Compras costosas

Alardear de tus planes de viaje, imágenes de joyas o de un auto lujoso puede atraer la atención de tus seguidores y de algún delincuente de internet. Es decir, que tu cuenta se convertirá en objetivo potencial de atracos y robos.

Sin duda, se debe ser prudente y reservado con la información sobre nuevas adquisiciones o regalos, ya que si los hackers detectan tu poder adquisitivo robarán tu dinero y suplantar tu identidad.

Fotos de niños