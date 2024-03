Bill Gates revela que sigue celoso de una habilidad especial de Steve Jobs que nunca pudo imitar

Cuando hablamos de los grandes titanes de la historia de la tecnología moderna siempre hay dos nombres que salen a flote y que tienden inevitablemente a ser comparados entre sí: Steve Jobs, cofundador de Apple y Bill Gates, cofundador de Microsoft. Dos de las compañías más importantes del mundo entero. Antes de la partida de Jobs, cuando internet no era tan omnipresente como ahora, era común toparse con noticias donde Gates hablaba de su competidor y amigo. Dinámica que era respondida de manera recíproca. Se concebían como contrincantes de negocios pero nunca como enemigos absolutos.

Steve Jobs y Bill Gates

De hecho había cualidades que uno reconocía y admiraba del otro. Por fortuna esos detalles caballerosos se han mantenido hasta nuestros días con Gates y gracias a ello hemos descubierto un elemento que el muchacho admiraba de Jobs.

Se trata de un detalle de su personalidad al actuar en público, un don que muchos podrán reconocer si alguna vez presenciaron alguna de sus legendarias keynotes.

Bill Gates sigue celoso de una habilidad de Steve Jobs: “Nunca alcanzaré su nivel”

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, hace poco volvió a expresar su admiración por una de las mayores habilidades de Steve Jobs, cofundador de Apple: su don para hablar en público y seducir a la audiencia. Todo esto lo reveló en una relativamente reciente entrevista en el podcast Armchair Expert conducido por el actor Dax Sheppard, en donde Gates reconoció que el talento natural de Jobs era tal que hasta la fecha le impide alcanzar su nivel:

“Steve Jobs era natural. Siempre era divertido verlo ensayar porque parte de su genio era que, cuando finalmente lo hacía, hacía que pareciera que todo estaba sucediendo allí mismo al instante. Nunca alcanzaré ese nivel”.

Esta no es la primera vez que Gates elogia las habilidades de Jobs como orador. En la biografía de 2015, Becoming Steve Jobs: The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader, Gates comentó: “Nunca estuve en su liga. Quiero decir, fue simplemente asombroso ver con qué precisión ensayaba. Y si está a punto de subir al escenario y su gente de apoyo no tenía las cosas bien y bueno, ya sabes, era muy, muy duro con ellos”.

Gates describe la fascinante dualidad de Jobs, ya que siempre mostraba mucho nerviosismo previo a la presentación pero luego daba una actuación magistral en el escenario. De modo que lo calificó como algo bastante sorprendente en el libro.

Las claves del éxito de Steve Jobs al frente de Apple iban más allá y Bill Gates lo sabe

Si bien Steve Jobs era conocido por su estilo de presentación único, que combinaba una narrativa convincente, un lenguaje sencillo y un uso magistral de las imágenes. Tal vez su punto más destacable es que contaba historias que conectaban con el público a nivel emocional y creaban una experiencia memorable.

Además de su talento natural, Jobs se preparaba meticulosamente para cada presentación. Ensayaba una y otra vez, ajustando cada detalle hasta que se sentía completamente seguro, aunque a veces se daba la oportunidad de improvisar. Su pasión por sus productos era evidente en cada palabra que decía, lo que generaba esta vibra de energía contagiosa con una irrefutable aura de autenticidad.

Imagen: Steve Jobs | ¿Alguna vez se han preguntado que quiere decir la letra “i” en los dispositivos y productos de Apple como el iPhone? Hay una respuesta para esa pregunta.

Las habilidades de Steve como orador no solo fueron claves para el éxito de sus presentaciones pero también fue algo crucial para su éxito como CEO de Apple. Algo que constatamos particularmente en su segundo período al frente de la compañía, cuando revitalizó la marca con productos innovadores y legendarios como la iMac, el iPod, el iPhone y la iPad.

Su visión, determinación y capacidad para inspirar a los empleados fueron fundamentales para el crecimiento exponencial de Apple que es lo que todos conocemos hoy gracias a su legado.

Steve Jobs era un líder exigente, pero también era un gran motivador que sabía contagiar su pasión por lo que vendía: productos Apple.