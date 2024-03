Fin del misterio: La verdad sobre Buzz Aldrin y el supuesto OVNI de la misión Apolo 11

El 20 de julio de 1969 fue un día histórico, puesto que la misión Apolo 11 de la NASA logró llevar al ser humano a la Luna. Entre los astronautas a bordo Buzz Aldrin se convirtió en el segundo hombre en desembarcar de la nave y pisar suelo lunar, justo después del turno de Neil Armstrong. Y si bien la misión fue un éxito y los cosmonautas lograron extraer muestras, plantar una bandera y volver sanos y salvos a la Tierra, aún existe un tema controvertido respecto a la misión: el supuesto avistamiento de un OVNI mientras volaban por el espacio. El rumor comenzó tras una entrevista en 2005 en el Science Channel , donde Aldrin admitió que la tripulación había observado un objeto volador no identificado durante el viaje hacia la Luna.

Aquella afirmación fue respaldada por el Dr. David Baker, científico senior del Apolo 11, lo que aumentó el eco de este supuesto encuentro extraterrestres en el espacio. Pero, ¿fue real esta afirmación? ¿realmente la tripulación del Apolo 11 tuvo contacto con vida extraterrestre?

La verdad sobre el OVNI de Buzz Aldrin

Lo cierto es que luego de que aparecieran publicadas estas afirmaciones en el programa “First on the Moon: The Untold Story” de Science Channel, Buzz Aldrin aclaró que sus comentarios fueron interpretados y sacados de contexto, dejando en claro que él jamás vio un extraterrestre o algo parecido. De hecho, el astronauta explicó que lo que en verdad vieron desde el Apolo 11 tenía una explicación mucho más mundana.

Si bien el programa impulsó todo un debate sobre los misterios del espacio exterior, en un esfuerzo por aclarar las cosas, Aldrin explicó durante una sesión AMA (Ask Me Anything) en Reddit lo qué pasó realmente.

“En el Apolo 11 en ruta a la Luna, observé una luz por la ventana que parecía moverse a nuestro lado. Hubo muchas explicaciones de lo que podría ser, además de que podía ser otra nave espacial de otro país o de otro mundo; o bien era el cohete del que nos habíamos separado, o bien los 4 paneles que se alejaron cuando extrajimos el módulo de aterrizaje del cohete y estábamos nariz con nariz con las dos naves espaciales”, partió diciendo.

Para luego aclarar que “en las inmediaciones, alejándose, había 4 paneles. Y estoy absolutamente convencido de que estábamos viendo el sol reflejado en uno de estos paneles. ¿Cuál de ellos? No lo sé. Así que técnicamente, la definición podría ser no identificado”.

¿Existen los extraterrestres? Aldrin responde

Así, Aldrin comentó que esta información la declaró al volver a la Tierra, y que al momento de dar la entrevista, pensaba que se trataba de algo de conocimiento público. “La comunidad OVNI de los Estados Unidos estaba muy enojada conmigo por no haberles dado la información”, recordó.

“No era un extraterrestre, observaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Eso es lo que dijo Carl Sagan. Puede que haya extraterrestres en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y en miles de millones de otras galaxias. La probabilidad es casi CIERTA de que haya vida en algún lugar del espacio”, reflexionó al respecto.

Con todo, la historia de Aldrin y el OVNI se ha convertido en una de las mayores post verdades sobre el alunizaje, con algunos negándose a creer que todo se trató de una mentira. Si bien el mismo profesional del espacio opina que es muy posible que exista vida más allá de la Tierra, aún no existe ninguna prueba que lo demuestre (y menos de su parte).

Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin Los primeros astronautas que alcanzaron la Luna

