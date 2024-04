Estos 10 juegos harán que reconsideres el comprarte una Nintendo Switch OLED

Ya han pasado siete años desde que Nintendo Switch apareció en nuestras vidas. Una consola de videojuegos híbrida desarrollada que combina la portabilidad de una consola portátil con la funcionalidad de una consola de sobremesa, ha sido un gran éxito para Nintendo, convirtiéndose en una de las consolas más vendidas de su generación.

Y es que su diseño versátil le permite a los jugadores disfrutar de una amplia variedad de juegos tanto en modo portátil como en modo de sobremesa, gracias a sus controles extraíbles y su base de conexión para la TV. No solo eso: La Switch ha acumulado una impresionante biblioteca de juegos exclusivos y populares de terceros, lo que la convierte en una opción atractiva para jugadores de todas las edades y preferencias.

El hito de la Switch OLED

Y para hacer frente a los nuevos lanzamientos de Sony y Microsoft, se presentó Nintendo Switch OLED, que ha marcado un hito en la experiencia de juego gracias a su pantalla OLED, que ofrece una calidad visual superior y una representación más vibrante de los colores. Aunque esta versión de la consola no mejora su rendimiento en términos de potencia, sí proporciona una notable mejora en la visualización de los juegos, lo que la convierte en una opción atractiva para los aficionados a los videojuegos que buscan una experiencia más inmersiva.

Una de las características más destacadas de la Nintendo Switch OLED es su capacidad para sacar el máximo partido a los juegos que pasan por su sistema. La pantalla OLED permite apreciar mejor los detalles, las luces y los colores, lo que se traduce en una experiencia de juego más envolvente y cautivadora. Desde los escenarios vibrantes de Animal Crossing: New Horizons hasta los mundos expansivos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, los juegos cobran vida de una manera completamente nueva en la Switch OLED.

Entre los títulos que se destacan por aprovechar al máximo la pantalla OLED de la Nintendo Switch se encuentran algunos clásicos y favoritos de los fans. Super Mario Odyssey, por ejemplo, ofrece una experiencia visualmente impresionante con sus coloridos y detallados entornos, mientras que Hades brilla con su diseño artístico único y su jugabilidad adictiva. Además, juegos como Tetris Effect Connected y Splatoon 3 se benefician de una mayor calidad gráfica, lo que eleva la experiencia de juego a otro nivel.

Aquí tienes una lista de los 10 juegos que se benefician especialmente de la pantalla OLED de la Nintendo Switch:

Animal Crossing: New Horizons

Super Mario Odyssey

Tetris Effect Connected

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Hades

Hollow Knight

Luigi’s Mansion 3

Dragon Quest XI: Ecos de un pasado perdido

Splatoon 3

TOEM

La Nintendo Switch OLED no solo ofrece una mejora en la calidad visual, sino que también proporciona una mayor comodidad de agarre gracias a sus carcasas más delgadas y su diseño ergonómico. Esto permite a los jugadores sumergirse aún más en la acción sin preocuparse por la fatiga de las manos durante largas sesiones de juego..