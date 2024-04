¡Música era la de antes! Nos pusimos RETRO y buscamos cuáles eran los cinco mejores Personal Stereo de los 80/90s

Prepárate para un paseo increíble por el mundo de la música. Vamos a recordar a un dispositivo que cambió la forma en la que se escuchan los éxitos más sonados de cualquier época: los Personal Stereo, conocidos en muchos países como el Walkman. Sony fue el que los popularizó, pero Sanyo, Aiwa, Panasonic y otras tantas marcas más, le terminaron de dar el impulso.

Los Walkman son los dispositivos responsables de que ahora todo el mundo vaya con unos auriculares mientras camina por la calle. Temas como Canción Animal (1990), Tren al Sur (1990) o The Rhythm of the Night (1994) reventaron nuestros oídos a través de estos maravillosos aparatitos que funcionaban con baterías alcalinas y que podías llevar ajustados en tu cinturón a todas partes.

Un cassette de Los Prisioneros convivía con uno de Queen, de David Bowie y de Gondwana en nuestra mochila, sin ningún problema. Habían muchísimos más estilos y bandas musicales que sabemos que no estamos mencionando, pero la idea es hablar de los Walkman.

Los que somos +38 (nacidos en 1986), nos sentamos en nuestra sala de redacción a hablar de los mejores y después de una larga discusión llegamos a elegir a estos cinco, que creemos que fueron los más populares.

Los cinco mejores Personal Stereo (Walkman)

El Sony Sports Walkman amarillo, una maravilla de los dioses, para nosotros ocupa el primer lugar. Conocido específicamente como el Sony WM-FS191, fue lanzado en 1992 y fue de los primeros en ser resistente al agua y al polvo. Tenía función Mega Bass y Auto-Reverse, que se pueden estar riendo en este momento, pero era una característica increíble. Tenía una duración de aproximadamente 40 horas y llegó a costar 150 dólares que en ese momento era como pagar 300 dólares por este aparato.

Miren la foto y la canción más popular 1992 para que lo recuerden como debe ser.

Sony WM-FS191 1992

A Sony no había con qué darle en esta época, gente. Es por eso que el Sony Walkman WM-F20 ocupa el segundo lugar. El aparato se llama Personal Stereo, decir Walkman es referirse sólo a los hechos por el gigante de los electrónicos japonés. Entonces, que a todos les digan Walkman nos habla de su popularidad.

El WM-F20 destacaba por tener un diseño compacto y ligero y también por presentar la función de Auto-Reverse. Venía con control de volumen deslizante y ofrecía un sonido de alta calidad.

Abajo su foto y la canción más popular de 1981, año en el que salió este dispositivo.

Sony Walkman WM-F20 1981

Completemos el podio con el Sony Walkman WM-FX290, de 1991. Venía con las mismas funciones que solían tener estos dispositivos y destacaba por la gran variedad de colores en la que venía. El Mega Bass que no cuidaba tus oídos era lo mejor. Sony redujo un poco el tamaño de sus Walkman con esta versión.

Recuérdalo con la imagen y el mayor éxito de 1991. Sí, esto es como si estuvieras en un programa de radio nocturno de 1996.

Sony Walkman WM-FX290 1991

Con el Aiwa HS-J07, de 1983, pasaba que la gente se acostumbraba a usarlo para escuchar la música en cassettes. Sin embargo, destacaba por tener un gran alcance de su radio AM y FM. Venía (agárrense) con ecualizador gráfico. Era una maravilla, duraba mil años. Si hay una guerra nuclear, la civilización que venga a recoger los restos de nuestra raza se va a encontrar con uno de estos sonando con este tema (POR FAVOR PONGÁNSE DE PIE):

Aiwa HS-J07 1983

En el último lugar vamos con un multifunción. Más que para escuchar música, el Personal Stereo Panasonic RQ-2102 (1992) te permitía instalar un micrófono para grabarte. Era el mejor amigo de los cronistas que cubrían noticias en 1992. Alguno habrá viajado al Mundial USA 94 o a la Copa América de 1993 de Ecuador.

Si lo recuerdan, seguramente escucharon este temazo en este aparato: