Adiós a las zonas sin cobertura: Elon Musk promete conectividad global en iPhone gracias a Starlink

La compañía SpaceX, comandada por su CEO Elon Musk, no sólo se dedica a las naves espaciales; sino que también a los satélites. Aquello lo lleva a cabo a través de Starlink, un proyecto cuyo objetivo es proporcionar acceso a internet de alta velocidad a usuarios en lugares remotos o en áreas rurales. De esta manera, desde su primera misión en 2019, SpaceX ha lanzado miles pequeños satélites para formar una constelación que orbita alrededor de la Tierra, para así poder alcanzar una cobertura global.

Y ahora, la red de satélites de Musk está haciendo noticia por una buena razón: la posibilidad de realizar llamadas desde los lugares más remotos del mundo utilizando dispositivos iPhone que sean compatibles con Starlink.

El éxito de Starlink

El servicio de Starlink permite llamadas telefónicas, envío de SMS y conexiones a internet, aunque con velocidades menores en comparación con las conexiones tradicionales. Se trata de una conexión ideal para zonas rurales en las que la fibra óptica no llega, pues la compañía de Elon Musk ofrece kits básicos que incluyen un router Wi-Fi y una antena que debe ser conectada a la electricidad y orientada hacia el cielo.

Así, para contratar Starlink, los usuarios deben partir por verificar la cobertura en su ubicación a través del sitio de la compañía, aunque es muy posible que siempre haya ya que cubre extensas áreas del mundo, incluyendo toda Australia, la mayor parte de Europa, excepto ciertos países, y casi todo el continente americano.

¿Qué pasa con iPhone?

De acuerdo a la compañía, el uso de Starlink en dispositivos Apple aún se encuentra en fase beta y sólo en ciertos países. Pero cuando se masifique, podrá cambiar el acceso de muchas personas en zonas con baja o nula cobertura.

Y si bien aún no conocemos detalles, lo claro es que los modelos con capacidad de conectarse satelitalmente para llamar son: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Y cómo no, también se espera para los futuros iPhone 16 y iPhone 17.

Así, estas pruebas, realizadas sin necesidad de modificar los dispositivos, pudieron demostrar la efectividad del servicio en diversas condiciones, incluyendo áreas urbanas, rurales y bajo condiciones climáticas variadas. Asimismo, Starlink también validó su capacidad de conexión en smartphones de otras marcas, como Google y Samsung, asegurando una amplia compatibilidad en todas las circunstancias evaluadas. Un proyecto a largo plazo que ya está rindiendo sus primeros frutos.