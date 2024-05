Bill Gates no habría dejado dirigir en Microsoft: sería la mente maestra detrás de Copilot y ChatGPT

Microsoft Copilot, el asistente potenciado por la Inteligencia Artificial de ChatGPT, creado por OpenAI bajo la dirección de Sam Altman, se ha convertido en una pieza medular para el futuro del sistema operativo Windows. Durante el año pasado todos creímos que esta alianza habría sido impulsada por el actual CEO Satya Nadella, pero ahora todo apunta a que en realidad Bill Gates habría sido uno de los principales responsables de este acuerdo.

De hecho, ha surgido un explosivo reporte que parece revelar que el muchacho en sí nunca abandonó el poder que poseía durante su periodo en la junta directiva. Habría dejado el cargo de manera oficial pero jamás dejó de tomar decisiones críticas y cruciales para la empresa que cofundó.

Bill Gates, cofundador de Microsoft Foto: AP

Eso no extrañaría a la mayoría, es algo que suele suceder mucho. De hecho el caso más claro y reciente lo hemos visto día tras día con un sujeto que Bill Gates no admira precisamente: Elon Musk. El magnate en teoría no es más el CEO de X (antes Twitter) pero desde que “cedió” su posición lo hemos visto una y otra vez tomar decisiones y hacer anuncios sobre la compañía que se supone que ya no le corresponden.

Bill Gates tendría años con un perfil absoluto de filántropo con un montón de proyectos paralelos en distintos ámbitos. Pero al parecer, en medio de todo eso, jamás habría dejado de influir sobre el futuro de su empresa.

La alianza de Microsoft con OpenAI tuvo mucho qué ver con Bill Gates

A pesar de haber dejado su puesto en la junta directiva de Microsoft en 2020 y dedicarse oficialmente a sus labores filantrópicas, Bill Gates, el cofundador de esta gigante empresa de software, en realidad nunca se habría desvinculado del todo de la compañía. De hecho, según un reciente y explosivo informe de Business Insider, Gates habría estado trabajando de manera discreta en diversos proyectos estratégicos para Microsoft durante los últimos años.

El artículo llega al grado de afirmar que una de las áreas donde la influencia de Bill Gates habría sido más fuerte sería con todo el asunto del acuerdo de colaboración entre Microsoft y OpenAI, quienes, como ya señalamos, terminaron integrando la misma Inteligencia Artificial de ChatGPT en el asistente que ahora conocemos como Copilot.

El establecimiento de esa asociación no habría existido como la conocemos sin la intervención directa del cofundador de Microsoft.

Bill Gates y Sam Altman - captura de pantalla

Sin embargo, no podemos evitar recordar como en 2021, a un año de su partida de la compañía, el Wall Street Journal reportó que la salida de Gates de la junta directiva de Microsoft se debía más bien a una investigación interna sobre una relación inapropiada con una empleada de la empresa en el año 2000.

Si bien Gates y un portavoz de la compañía negaron que esta investigación fuera la razón de su partida, la información sembró dudas sobre su futuro en Microsoft. Ahora todo parece indicar que en sí el sujeto nunca dejó de tener un poder fuerte de influencia sobre la empresa.

OpenAI, Sam Altman, ChatGPT y Bill Gates: más unidos de lo que creíamos

El informe citado de Business Insider revela que el cofundador de Microsoft ha estado involucrado activamente en proyectos de la empresa después de su salida oficial, pero todo ha sido elaborado a partir de declaraciones anónimas de informantes internos. Aunque la cronología de la narración encaja bien y resulta muy convincente.

De hecho, un punto crucial que dejó exhibida esta relación fue en el año 2022, cuando Gates habría desafiado al CEO de OpenAI, Sam Altman, a desarrollar un modelo de lenguaje grande capaz de aprobar el examen de biología de colocación avanzada AP Bio.

Como todos sabemos Altman logró cumplir con la meta impuesta gracias a GPT-4 y a partir de ahí el matrimonio con la empresa y Copilot se consolidó.

Queda por ver si alguno de los involucrados, incluyendo el propio Gates, da alguna declaración sobre el asunto. Pero todo parece apuntar a que los señalamientos son más que ciertos.