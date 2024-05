Nintendo Switch supera las 140 millones de consolas vendidas ¿Cuántas le faltan para alcanzar a la PS2 de Sony?

Fuentes oficiales de Nintendo informaron que la Nintendo Switch superó las 140 millones de consolas vendidas en sus siete años de existencia. La cifra es impresionante, en una era en la que la competencia de dispositivos de videojuegos se incrementó con la incorporación de la PC y el móvil como opciones reales para muchos usuarios.

Con esta cifra, la Nintendo Switch sigue siendo la tercera consola más vendida de toda la historia, pero se acerca mucho más a sus dos competidores más cercanos: la Nintendo DS, que es la número dos y la PlayStation 2 (PS2) que sigue firme en el trono.

Todo parece indicar que la PS2 seguirá por unos años más como la más vendida de la historia, ya que Sony vendió 160 millones de ejemplares. la Nintendo DS se le acercó con 154.02 millones en todo el mundo. La Switch, que está a punto de ser reemplazada por un nuevo dispositivo, está en 141.3 millones vendidas.

De acuerdo con los números que publica Nintendo en su sitio oficial de Japón, la Nintendo Switch es su consola más exitosa de la historia, cuando se combinan la cantidad de videojuegos que vendieron en los últimos siete años. En total se vendieron 1.235,82 millones de unidades.

Videojuegos más vendidos en Nintendo Switch

Basados en datos que ofrece la compañía, Vida Extra hizo un top 10 de los videojuegos de Switch que más se vendieron en su historia. Mario Kart Deluxe, que es una maravilla de juego, sigue liderando el listado con más de 60 millones. Quizás los ayudó mucho, que en el último año había una promoción de la consola con el título a un precio inigualable en varios países de Latinoamérica (Chile uno de ellos).

Así quedó el listado de videojuegos de Nintendo Switch más vendidos.

Mario Kart 8 Deluxe: 60.58 millones

60.58 millones Animal Crossing: New Horizons_ 44.79 millones

Super Smash Bros. Ultimate: 33.67 millones

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 31.61 millones

Super Mario Odyssey: 27.65 millones

Pokémon Espada y Escudo: 26.17 millones

Pokémon Escarlata y Púrpura: 24.36 millones

Super Mario Party: 20.34 millones

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: 20.28 millones

New Super Mario Bros. U Deluxe: 17.20 millones

Esperamos la llegada de la Nintendo Switch 2

Tenemos noticias de la Nintendo Switch 2. El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, emitió un comunicado a través de las redes sociales de la empresa, en el que anunció que la compañía dará información de la nueva consola, por primera vez, antes de que termine el año fiscal en Japón (marzo del 2025). Entonces, aprovechamos esta ocasión para revelar todos lo rumores que han salido sobre el dispositivo de la Gran N de los videojuegos.

Es el primer anuncio de peso sobre la sucesora de la Nintendo Switch, pero no es el primero oficial. En noviembre del 2023, Shinya Takahashi, director y consejero delegado principal de Nintendo, había dicho que la nueva consola llegaría a finales de este 2024. Y ahora, con las declaraciones del presidente de Nintendo se postergan un poquito las fechas, pero se mantiene dentro del rango que ya esperábamos.

En las declaraciones de Takahashi, de noviembre del año pasado, no había detalles de las características de la consola, pero sí dijo que los expertos que estaban trabajando en el desarrollo de la consola lo hacían en hardware y software al mismo tiempo, a diferencia de las consolas anteriores en las que los programas de interfaz no comenzaban hasta que no estuviera el equipo físico armado.