WhatsApp: cómo habilitar el modo espía para pasar desapercibido en tus conversaciones

Si te gusta pasar desapercibido y no quieres que nadie te moleste o te reclame por no contestar en WhatsApp, debes habilitar el modo espía, el cual gana cada vez más usuarios aficionados a esta serie de configuraciones que les dan mayor paz mental y tranquilidad.

A veces perdemos muchas horas de nuestras vidas en el teléfono móvil, por lo que se han creado para aquellos que les dan un uso puntual y que prefieren ahorrarse problemas porque el resto de los usuarios no podrán detectar nuestra actividad.

¿Cómo activar el modo espía en WhatsApp?

Pues bien, tal como explica TyC, no existe un botón en específico que active el modo espía en WhatsApp sino que este es el término que le han acuñado los expertos en tecnología a ciertas configuraciones dentro de la aplicación para pasar incauto ante los demás.

Estas son las mejores configuraciones para pasar desapercibidos | (Freepik)

¿Cómo? La primera de ellas es quitando las configuraciones de lectura, algo que se logra en los ajustes de WhatsApp, en “Cuenta” > “Privacidad”. Ahí debes desactivar la opción “Confirmaciones de lectura”.

Esto trae como ventaja que no salga el doble check azul cuando leemos los mensajes o escuchamos las notas de voz de los terceros, pero recuerda que así como los terceros no lo sabrán, tú tampoco cuando envíes contenido. Ten en consideración que en los grupos las confirmaciones de lectura no se pueden desactivar.

Otra opción que te dará mayor tranquilidad y que está contemplada dentro del modo espía en WhatsApp es activar el widget que dice “mensajes de WhatsApp” y donde se muestra el contenido de todos tus chats para que puedas leerlos ¡sin tener que abrir las conversaciones!

Estas opciones te darán mayor privacidad | Freepik

Consíguelo dejando pulsado por varios segundos tu fondo de pantalla, acomoda en el escritorio y agranda al tamaño que más te convenga. Al leerlos, no aparecerá ni el check azul ni que estamos en línea.

En “Privacidad” también se puede configurar quién ve la hora de tu última vez, si estás En línea, quiénes pueden ver tu foto de perfil e info y también los estados.