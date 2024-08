PlayStation Portal: superó las expectativas y se convierte en un “must” si sientes que te falta tiempo para disfrutar tu PlayStation 5

Constantemente en los medios que cubrimos tecnología nos prestan equipos para hacer reviews o pruebas. Cómo uno se acostumbra a ver tanta “maravilla tecnológica”, se termina el asunto, se pone en su caja y se devuelve. El día que devolvimos PlayStation Portal nos dejó un vacío existencial, y automáticamente se sumó a nuestra lista de “regalos de navidad” para pedir a Santa en diciembre. PlayStation Portal superó todas nuestras expectativas.

PUBLICIDAD

Sinceramente no teníamos muchas, pensamos que sería más limitada. Pero la prueba de 3 semanas del dispositivo nos demostró que es un “must” para aquellos videojugadores que por el trabajo y la vida adulta no están aprovechando al 100% su PlayStation 5. Este “accesorio” (ya te diremos por qué lo pusimos entre comillas) viene a revivir miles de consolas en el mundo que tal vez están esperando que su dueño se dé un minuto entre informes, cansancio y dolor de rodilla.

PlayStation Portal

No sirve por si sola, pero se hace “muy” necesaria

Sin ser una consola propiamente tal, se siente como una y rinde como una. Sinceramente podríamos hasta “adelantar” el regalo de navidad, porque sería una buena aliada para avanzar más rápido los reviews previo a The Game Awards. En fin, el mensaje es claro: con una portátil, hay más probabilidades de encontrar tiempo para jugar.

Somos claros: si no tienes una PlayStation 5, no sirve por si sola. Pero si tienes “abandonado tu Play” y sientes que te gustaría jugar más en él: este es tu dispositivo. El poder ocuparla: mientras viajas, en cama, desde la oficina, etc., te invita sin dudas a jugar más: sin la necesidad de andar cambiando tu PlayStation 5 de habitación y sin utilizar una maleta completa para su traslado.

Primeras impresiones

Al sacar la PlayStation Portal de su caja, la primera sensación es de calidad premium. Sus acabados son todo lo que se espera de un periférico de PlayStation 5 y más. La pantalla tiene una gran calidad de imagen y sinceramente pesa menos de lo que pensábamos. Aquí te dejamos algunas características del dispositivo:

Pantalla LCD de 8 pulgadas con panel táctil virtual 1080p, con tasa de refreso de 60 Hz Tiempo de Carga Aproximadamente 2 horas y 30 minutos (batería de iones litio vía USB-C) Audio Conector de 3.5 mm (Mini jack) Altavoces integrados Wifi 5 GHz Peso 529 gramos Color disponible Sólo blanco (con detalles en negro) Dimensiones 30,5 cm × 12,5 cm × 6,7 cm

Conectando PlayStation Portal: lo que debes tener en cuenta

La primera vez que conectes esta maravilla la recomendación es que estés en casa o tengas a alguien que te pueda apoyar “desde” la consola. Conectarla es sencillo: debes seguir un simple paso a paso que consiste en:

Autorizar el uso remoto de tu PlayStation 5 desde el menú Quitar los modos de “suspensión” si es que los tienes activados Tener tanto la Portal como la PlayStation 5 conectadas en la mejor red disponible de tu hogar (algunos servicios de internet ofrecen de 2,4 GHz y de 5 GHz, opta por la segunda) En la PlayStation Portal ve a la opción de enlazar y elige tu consola. ¡Paciencia! Puede que demore un rato, en que verás el círculo con el logo de PS como “palpitando”, cuando lo logres, desde ese círculo verás aparecer el menú de tu consola “tal y cómo” está en tu PlayStation 5. ¡Ya estás conectado! Ten presente que la televisión a la que tienes conectado tu PlayStation 5 puede estar apagada, PERO el cable HDMI de la consola DEBE estar conectado al televisor para que la imagen llegue a la PS Portal.

Probando las posibilidades de PlayStation Portal: ¿Qué hicimos y qué jugamos?

Ya con todo funcionando, llegó la hora de jugar. Probamos PlayStation Portal con varios AAA. Uno de ellos Hogwarts Legacy. ¿Lag? Cero. El juego fluía bastante bien, sin retrasos ni problemas. Lo mismo que con God Of War Ragnarok. Eso si: esta primera prueba fue en el mismo departamento. Cerca de la consola, no hubo problema, pensando que al ir cerrando las puertas el asunto se complicaría, pero no (créanlo o no, influye). Durante las primeras 3 horas de juego solo “una vez” la imagen bajó su calidad durante unos segundos, pero la fluidez del juego se mantuvo.

PUBLICIDAD

La mayor duda de quienes buscan comprar este accesorio es su funcionamiento “fuera de casa”. ¿Sirve para llevarme mis videojuegos de PlayStation 5 a cualquier lugar? La respuesta es SÍ. Aquí continuamos con los videojuegos mencionados y sumamos Gran Turismo y también uno de fighting de Demon Slayer. Con el juego de peleas sumamos un desafío más: jugar una pelea de a dos players a distancia, uno en casa y otro con la portal en otro lugar de la ciudad.

PlayStation Portal

Coordinados por teléfono, el primer jugador eligió el videojuego desde PlayStation Portal y el Player 2, se sumó con un control desde la casa donde estaba el PlayStation 5 que estaba stremeando la señal. ¿El resultado? Un éxito. La pelea corrió con absoluta fluidez, solo en dos momentos (de las 4 batallas de 5 rounds) se produjeron bajas en la calidad de imagen momentáneas y que no influyeron en la batalla.

Las batallas se realizaron en dos grupos: una con la portal conectada a una red Wifi estable de la oficina donde se encontraba el primer jugador. Y las otras dos, cambiando la conexión a un internet móvil otorgado por un smartphone. El resultado y la estabilidad de la conexión fueron las mismas: sin lag, y sin mayores problemas.

Conclusión: jugamos más PlayStation 5 que antes

La PlayStation Portal durante las dos semanas que estuvo en nuestras manos fue con nosotros a la oficina, a viajes en automóvil, pudimos jugar momentos antes de dormir, etc. Tiempos “muertos” que habitualmente gastamos viendo videos en redes sociales ahora se convertían en tiempos para probar este “accesorio tipo consola” y jugar los videojuegos en cualquier lugar: duplicamos el tiempo de juego semanal en PlayStation 5.

PlayStation Portal

Los audífonos inalámbricos in ear también lanzados hace unas semanas por PlayStation (Pulse Explore) se enlazan fácilmente a la PlayStation Portal mejorando aún más la experiencia. Sin duda, esta dupla es una combinación que le da una segunda vida a tu PlayStation 5 si sientes que tu vida adulta te esta dejando con menos tiempo para jugar. ¿Recomendada? Por supuesto. Llevar videojuegos de esta gran calidad, en una pantalla exquisita y en tu mochila, no tiene precio. Bueno sí tiene, pero se entiende la frase.