“Food in a bucket”: la tendencia viral de la comida en balde vuelve a las redes sociales

“Food in a bucket”, comida en balde, es el trend de comida que está en crecimiento en TikTok. Nuestro lado adicto a la rica comida nos hizo percatarnos que hay mucho más que el clásico balde de pollo: incluso descubrimos opciones dulces y otras que jamás pensamos encontrar.

PUBLICIDAD

Si bien esto no es algo nuevo, es una tendencia que agarró fuerza otra vez y con más variedad. Incluso es posible encontrar en la red social de moda no solo contenido mostrando estos baldes, sino que también asociados a desafíos de comida, promociones y más. No hay que olvidar que se trata de comida en grandes cantidades: es un balde, por Dios.

Los baldes más curiosos

El que más nos llamó la atención, por lo extraño, era el de The Orange Bucket (el balde naranja) porque más allá de ese hermoso color, el balde era de nada más y nada menos que comida extraída del mar: mariscos, pescados y otros.

Literal como si hubieras agarrado un balde en la playa, pasó brevemente por la cocina y terminó servido en una mesa de manera muy de “contenido viral”.

¿Y que tal las cosas dulces? Si hay alguien que sabe de tentaciones es XS Market. Y son expertos en baldes, pero cargados de sensaciones dulces. De hecho desde este 19 de agosto en Chile y hasta el 28 del mismo mes, la cadena, que vende las medialunas más ricas, tendrá una oferta irresistible: un balde con 12 medialunas a solo $3900. Esta promoción es perfecta para disfrutar en familia o con amigos ¡Un balde de cosas dulces!

Snacks, bebidas, respostería, completos al paso. Pero sus baldes dulces son una locura, más allá de la promoción, te recomendamos buscar también sus mini donas con distintas coberturas exquisitas y disponibles en sus 44 locales. ¡En baldes!

Más y más baldes, la tendencia del “xtrem foodie”

Pero la comida en balde, más allá de porciones de snacks o una cena, como estas donas, la comida del mar o el típico balde de pollo, también se está usando con “ingredientes” en modo “xtrem foodie”. Estos contenidos tienen relación con “exagerar” la cantidad de comida que el creador de contenido puede consumir de forma individual.

PUBLICIDAD

Aquí encontramos cosas como: baldes de dulce de leche (manjar), baldes de helado, baldes de mayonesa, baldes de crema, entre otras cosas.

¿Qué baldes son más recomendados?

Si bien toda comida en extremo puede “no ser tan saludable” hay baldes que “sí” y baldes que “no”. Por eso consultamos a Alejandra Jara, nutrióloga de Smartfood, sobre esta tendencia en redes sociales, principalmente Instagram y TikTok. Para la especialista en salud, “lo clave es optar por baldes pensados para compartir”. De las opciones que le mostramos “las más saludables son las de las cosas dulces, que perfectamente se pueden compartir en familia o en grupo al ver una película. O lo que pasa con las presas de pollo que pueden ser un almuerzo”, señala la profesional.

“El peligro, es confundir con comidas en este formato que apuntan más al modo “ingrediente” para preparaciones industriales”, apuntando a cremas, untables y otros. “Esos formatos no fueron pensados para que una persona sola los ingiera con una cuchara, más aún si en los formatos tradicionales son considerablemente más pequeños”, destaca.

Para Jara “estas tendencias o desafíos de redes sociales siempre están desafiando la salud, por eso es importante estar atentos sobre todo a los desafíos que los niños toman de estos espacios, y transmitir la información correcta para que cuiden su salud”, destacó. “Lo bueno sería que descubran productos novedosos con este lindo formato de balde, pero siempre pensando en compartir”, cerro.

El poder de un hashtag

El hashtag #FoodInABucket tiene miles de post en TikTok e Instagram, con usuarios de distintos países y distintas edades.

Precisamente, como señala la profesional de la salud, la clave está en el formato: muchos muestran opciones para compartir como un panorama entretenido comiendo, y otros lo muestran como un desafío de comer mucho en modo “extremo”. ¿Por qué modalidad optas tú en esta tendencia de redes sociales?