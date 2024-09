Dreame Robot aspirador L10s pro Ultra: la tecnología nos hace el aseo de pisos más completo

Dreame, la marca de robots de limpieza ha ido más allá: ya no solo aspiran, sino que trapean y limpian aún más profundo. Revisamos la Xiaomi Dreame Robot aspirador L10s pro Ultra, y es que si de tecnología diversa se trata, Xiaomi es especialista. Este producto sin duda es un gama alta: y es que hasta su nombre es como de celular.

Si bien la tecnología ha estado presente en la limpieza desde sus inicios, los robots son el paso hacia la independencia total: más horas libres al día, y la casa perfecta. Este modelo no es la excepción, fusionando ahora no solo el aspirado, si no que la limpieza profunda de tus pisos con un excelente resultado.

Dreame

Características de este dos en uno

Vamos a partir por lo más novedoso: Elimina la suciedad húmeda con un potente fregado. Se trata del sistema de fregado DuoScrub, que utiliza un fregado giratorio y a presión para eliminar la suciedad de los suelos pegajosos, manteniendo la suciedad a raya. Sí: eso que hacías con la mopa y mucha fuerza, ahora lo hace un robot.

Dreame

El equipo cuenta con un depósito de agua integrado de 80 ml mantiene la mopa húmeda continuamente. A la vez, el aspirador limpia los suelos de manera eficaz durante tanto tiempo como sea necesario. Y el resultado es perfecto.

Autolimpieza

No solo eso, si no que también el vacío de lo recolectado es automatico: este equipo genera que tu esfuerzo por limpiar tus pisos sea mínimo. Tanto así, que elimina fácilmente las manchas de aceite difíciles de las mopas sucias con agua caliente.

El L10s Pro Ultra Heat limpia las mopas sin tocar la suciedad de la mopa. Algo que no habíamos visto en ningún robot de este tipo.

Dreame

Su mantenimiento: automático y simple

Además su diseño es aún más autosuficiente: Gracias a la potente combinación de un amplio depósito de agua usada de 4 l y un depósito de agua limpia de 4,5 l, el aspirador inteligente rellena el agua de forma automática para garantizar que la mopa se mantenga siempre húmeda. Todo ello sin necesidad de añadir agua de forma manual.

Olvídate de la tediosa tarea de quitar el polvo después de cada limpieza. El robot almacena el polvo hasta 75 días y lo vacía de forma automática a través de una bolsa de polvo de gran capacidad de 3,2 l y tecnología DualBoost 2.0 mejorada. Esto hace que solo debas prestarle atención cada cierto tiempo, todo lo demás, déjalo en manos de tu robot.

Dreame

Evaluación y disponibilidad

Podrás seguir en detalle el avance de tu limpieza diaria a través de la aplicación de Dreame, pudiendo incluso definir los distintos sectores de tu casa.

Este robot es muy flexible, en el sentido de que puedes optimizar los procesos de limpieza que desees todo desde la aplicación. Sin duda es un paso más hacia el hogar del futuro. Para nuestra audiencia, esta maravilla está disponible en México a través de Amazon y en Paris para Chile.